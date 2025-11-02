桃園萬聖城狂吸百萬人 創新高

為期10天的2025桃園萬聖城「魔蛛古堡」2日圓滿落幕，總計超過108萬人次朝聖，創下歷史新高。（蔡依珍攝）

為期10天的2025桃園萬聖城「魔蛛古堡」，雖然屢遇大雨攪局，但人潮不減，尤其今年首創超大發光巨偶「夜光踩街」，佳評不斷，吸引許多親子到場擠爆會場，1日在YOYO家族和AKB48 Team TP等人變裝電音趴助陣下，更創下單日逾22萬人次參與的新高，2日圓滿落幕，總計超過108萬人次朝聖，打破歷年紀錄。

觀光旅遊局長陳靜芳表示，2025桃園萬聖城10月24日在桃園藝文廣場試營運，25日盛大開城，今年最大特色是以13公尺高的「魔幻蜘蛛王」守護整個「魔蛛古堡」，250支燈光投射打造的主燈秀，民眾直呼設計感十足，尤其最後噴霧跟蜘蛛噴絲巧思，讓遊客驚豔，而融入探險尋寶與沉浸式體驗的12座主題裝置及近30件打卡拍照作品，也吸引民眾拍照打卡分享。

陳靜芳說，今年首創量身訂作的超大發光巨偶「夜光踩街」定目劇《魔蛛古堡守衛隊》，更是帶來獨一無二的視覺和體感饗宴，每天定時演出，舞台劇結束可跟著5位巨偶遊街、領糖果，首日亮相後就造成轟動，慕名而來的親子一天比一天多。

觀旅局以去識別化的電信資料分析，今年參與遊客桃園人占7成、雙北民眾超過2成，年齡層30至39歲最多、約23.9％，其次為40至49歲、約占22.2％，1日更創下單日逾22萬人次的歷史新高，打破去年開城首日演唱會締造20萬人的紀錄。

陳靜芳說，桃園萬聖城結合夜晚光影秀、萬聖變裝競賽、街舞電音派對、親子互動、主題市集及消費抽獎等多元展演活動，已成台灣最具代表性的萬聖節活動之一。