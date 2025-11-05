桃園萬聖城一百零八萬人次造訪創新高，張善政市長：跨局處打造城市品牌。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

園市長張善政五日下午主持市政會議時表示，剛圓滿落幕的「桃園萬聖城」至今已舉辦第六年，除了在上週六（十一月一日）創下單日二十二萬人次的紀錄，十天活動期間，更吸引超過一百零八萬人次參與，創下歷年新高。根據電信資料分析，到訪民眾中桃園市民約占七成、雙北民眾約兩成，顯示萬聖城已成為一項特色活動，並逐漸打造屬於桃園的城市品牌。

張善政指出，本次活動除了觀旅局同仁用心籌備外，跨局處的合作同樣十分關鍵，由桃園區公所舉辦開城演唱會；青年局結合「桃園星光大道」，讓青年團體登台表演；警察局及交通局加強公車接駁與周邊交通管制。正是因跨局處通力合作，今（一一四）年的萬聖城才得以圓滿成功。

張善政指出，市府持續舉辦多元活動，精彩一整年，以今年來說，春季時舉辦「台灣燈會在桃園」、夏季時舉辦「珍珠海岸音樂節」、秋季時舉辦「萬聖城」、冬季時則將舉辦跨年晚會，鼓勵市府同仁繼續全力以赴與協力合作，持續提升桃園活動的能見度與吸引力。