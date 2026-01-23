桃園落羽松秘境～長庚養生文化村景觀滯洪池：水上木棧道＋火紅落羽松，免費停車好方便

最近在社群網站看到網友PO的長庚養生文化村落羽松好漂亮

實際到現場發現確實很火紅，近期天氣冷真的紅的很耀眼！

（旅遊日期：2026/01/19）

桃園龜山｜長庚養生文化村

免費停車場，洗手間在旁邊

落羽松水上木棧道在景觀滯洪池，開車進來就在入口處，右手邊

景觀滯洪池旁邊還有一個小池

小池邊還有一些鴨鴨

這片就是當天要欣賞的落羽松

滯洪池中央的木棧道

一次收集多種不同顏色

滯洪池不大，漫步林間卻也詩情畫意

落羽松高聳堅挺的樹形跟聖誕樹好像

變天前的下午太陽時而出現、時而消失

出現的同時讓落羽松的顏色顯得更加迷人

水面波紋下都是成群的魚兒

以往都是來賞櫻，今年能無預期的看到這麼火紅的落羽松很令人驚喜呀！

【長庚養生文化村】

地址：桃園市龜山區長青路2號

電話：03-3197200

24小時開放

文章來源：珍妮佛的花草呢喃