桃園葉佳水獅頭工藝傳習成果 師生共展展現文資傳承力

人稱「阿水師」的葉佳水，長年投入獅頭製作與教學。





《由武入藝・尊獅重道》桃園市文化資產保存者葉佳水藝師「獅頭製作」教學成果展，以師徒作品並陳的方式，呈現桃園市傳統工藝的傳承樣貌與技藝深度。展覽匯集保存者多年創作與傳習班學員的學習成果，自開展以來廣受好評，為回應民眾熱烈迴響，展期特別延長至115年1月31日（星期六），並由文化局加碼規劃2場葉佳水藝師親自解說的導覽活動，邀請民眾一同至桃園市客家文化館感受獅頭製作工藝之美。

桃園市政府於111年公告登錄「獅頭製作」為桃園無形文化資產傳統工藝，並認定葉佳水為保存者。人稱「阿水師」的葉佳水，長年投入獅頭製作與教學，葉佳水藝師擅長方口獅、貔貅獅等客家獅型，並以五色布製作獅被，形塑出獨具特色的武獅風格。

葉佳水藝師擅長方口獅、貔貅獅等客家獅型，並以五色布製作獅被，形塑出獨具特色的武獅風格。

阿水師指出，獅被上的「五色布」象徵武館師徒倫理，上有師公、師父，下有徒子、徒孫，合為五代，因此縫製五色布於獅被之上，藉此提醒學習者尊師重道，也寓意技藝世代相傳、開枝散葉。五色布不僅是造型元素，更承載深厚的文化、倫理與傳承意涵。

本次展覽重點呈現「葉佳水保存者獅頭製作傳習暨教育推廣計畫」之教學成果。傳習班學員歷時數月，循序向阿水師學習獅頭製作的各項工序、工料與工法，並親手完成作品。多位學員也分享，傳習課程不僅提升製作技術，更讓人深刻體會獅頭工藝所蘊含的武德精神與傳統倫理，對「尊獅重道」有了具體而真實的感受。

傳習班學員歷時數月，循序向阿水師學習獅頭製作的各項工序、工料與工法，並親手完成作品。

展覽同時展出葉佳水《青面貔貅－公貔》、《客家漢獅》等16件代表作品，對照學員創作，完整呈現師徒傳承與教育推廣並行的成果。因應觀眾熱烈回響，文化局特別於1月25日（日）13:30及1月31日（日）14:00辦理保存者親自導覽的專場活動，深化民眾對無形文化資產的認識。

桃園市文化資產保存者葉佳水藝師「獅頭製作」教學成果展，以師徒作品並陳的方式，呈現桃園市傳統工藝的傳承樣貌與技藝深度。

