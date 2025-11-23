桃園葉姓宗親總會理事長履新 葉步樑期許攜手市府造福鄉里

桃園市長張善政今（23）日上午前往中壢區，出席「桃園市葉姓宗親總會第17─18屆理事長暨幹部交接典禮」。張善政表示，葉姓宗親在桃園深具影響力，成員在各行各業皆表現傑出，是促進地方穩定與社會發展的重要力量。張善政也感謝第17屆理事長葉發成任內推動宗親會業務與強化團隊合作的貢獻，並期盼新任理事長葉步樑在既有良好的基礎上，延續會務成果，讓宗親會能持續成長、穩健傳承。

桃園市長張善政致詞。圖：市府提供

桃園市葉姓宗親總會第18屆理事長葉步樑表示，感謝葉發成過去的辛勞付出，奠定宗親服務的重要基礎。未來宗親會將秉持歷任理事長的精神，帶領團隊穩健發展，並與市府保持緊密合作，共同服務鄉里，造福更多市民。

社會局表示，桃園市葉姓宗親總會成員人才濟濟，不論在社團公益、公共事務或企業經營皆具亮眼表現，是市府推動社會福利與社區服務的重要夥伴。葉姓宗親會透過定期活動凝聚向心力，也讓市府政策得以更有效深入社區。社會局將持續與桃市各宗親會攜手並進，為市民營造更溫暖友善的生活環境。

