桃園蓋2.1萬人巨蛋恐淪蚊子館？體育局：搭配活動可滿場

桃園市體育局研擬在中壢體育園區以BOT方式設置巨蛋，民進黨桃園市議員張曉昀表示，樂天桃園棒球場今年進場職棒平均每場8927人，大巨蛋規畫2.1萬座位，還不到一半。桃園市體育局則說，台灣缺乏2萬席巨蛋，熱門賽事或搭配主題活動將有滿場機會，預估全年單場平均觀眾人數為1.8萬人，非職棒賽季期間也可舉辦演唱會。（圖／桃園市體育局）

桃園市體育局研擬在中壢體育園區以BOT方式設置巨蛋，民進黨桃園市議員張曉昀表示，樂天桃園棒球場今年進場職棒平均每場8927人，大巨蛋規畫2.1萬座位，還不到一半。桃園市體育局則說，台灣缺乏2萬席巨蛋，熱門賽事或搭配主題活動將有滿場機會，預估全年單場平均觀眾人數為1.8萬人，非職棒賽季期間也可舉辦演唱會。

張曉昀在議會總質詢時表示，中壢體育園區計畫緣起是滿足民眾運動需求，一併緩解交通需求。112年目標是希望設置符合亞奧運等級室內場館及5000席足球競賽場地。不過114年政策轉彎，採BOT案開發大型室內多功能體育場館還有大型室內中心，預計2.1萬席，也會辦理棒球賽事。預計119年開工，124年開幕營運。

廣告 廣告

張曉昀又說，樂天桃園棒球場今年平均入場每場次8927人，台北大巨蛋約2萬人，未來桃園蓋巨蛋，是否問過樂天桃猿隊意見？若是其他隊進駐，樂天會同意嗎？她提到，樂天棒球場進場還沒達到容納人數的一半，且台北大巨蛋位於北市精華地段，平均人數約5成，怎麼評估桃園的狀況？

體育局局長許彥輝表示，有和樂天球團密切溝通巨蛋的設置，是否進駐仍在溝通中。目前樂天還沒給明確的回覆。此外台北大巨蛋也沒有職棒球團進駐，但大家都搶著去。

體育局說，巨蛋以2.1萬席規模進行評估，評估熱門賽事或搭配主題活動將有滿場機會，預估全年單場平均觀眾人數為1.8萬人；另場館非職棒賽季期間可舉辦演唱會活動，經評估2萬席以上巨蛋場館為目前全台市場缺口，可望創造滿場觀眾與提昇場館盈收。

另巨蛋除場地租金收入外，另有附屬商業設施租金收入、附屬空間租金收入、廣告收入及其他收入，民間廠商可透過營運專業與民間創意，創造多元盈收項目。此外巨蛋營運涉及體育活動之推廣，具備工程造價高、營運成本高、收益性低之特性，實有賴商業設施挹注財務效益，以提昇BOT案之整體財務自償能力，並運用非運動項目扶持運動項目發展。

未來此案將結合捷運綠延中壢建設，規畫引進購物中心以及旅館或商辦等商業設施開發，以提昇BOT投資廠商之投資效益，藉提供更多元化商業服務，發揮巨蛋與購物中心之整體加值綜效，並可成為帶動中壢後站地區更新再開發之契機，並預期將改變中壢後站地區之城市風貌。

更多中時新聞網報導

「心血保衛站」防心臟病 守護國人健康

30年兄弟情 蕭煌奇年終逗陣全方位

蔡依林露腰攻大巨蛋 連喊7次「非常大」