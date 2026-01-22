桃園藍是因為綠連春聯都懶發？她無奈揭真相

▲桃園市議員黃瓊慧透露，自費印的春聯都被社區直接丟回收。（圖／記者李春台攝）

[NOWnews今日新聞] 一名桃園網友日前在社群平台上發文指出，從來沒在社區看過民進黨民代發送過春聯，所以別再說桃園很藍，是綠營太懶！此文隨即引桃園市議員黃瓊慧出面解釋，她提到，她連續印了3年的春聯，但支持者發現，社區收下她的春聯之後都拿去丟回收，後來才決定只在服務處發放，她也很無奈。

網友日前在Threads上發文，提到自己在桃園生活30年了，每到過年就會看到市長、議員、立委的春聯放在社區警衛室，但他覺得遺憾的是，這種最省成本的招呼物，都不是民進黨的！所以別再說桃園很藍，不是國民黨強，而是民進黨太懶！

廣告 廣告

對此，黃瓊慧在底下留言回應表示，她從2023年開始自費印春聯，連續印了3年，親自問社區能不能讓她放，社區一開始都虛情假意說可以，但拿了50、100份之後，就被支持者發現直接被丟回收！後來，她只在臉書公告領取、在服務處和幾個大型市場發放，以免又被騙，她也非常無奈。而被說懶惰，也讓她覺得情何以堪？

在 Threads 查看

更多 NOWnews 今日新聞 報導

少子化警報！侯友宜喊0到6歲國家養：新北公托數全國最多

鶯歌幼兒園爆不當管教！侯友宜怒：一定嚴懲、列管並守護孩子

黃國昌又指名賴清德辯論！作家酸爆他「痴戀鬧劇」快結束