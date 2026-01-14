桃園藝文活動榮獲十項國內外大獎 藝文品牌獲國際肯定

桃園藝文活動榮獲十項國內外大獎，張善政市長：桃園藝文品牌獲國際肯定。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市長張善政十四日上午主持市政會議，接受文化局呈獻「二0二五年藝文活動榮獲國內外大獎」。張市長表示，市府推動藝文活動不以數量取勝，而是以品質為核心目標。文化局自年初至年尾舉辦多項活動，能在國內外競賽中屢獲肯定，囊括倫敦設計獎、法國設計獎、羅馬設計獎、美國泰坦創新大獎、美國NYX設計大獎、美國謬思創意獎及金點設計獎等共十座獎項，顯示活動品質深受專業評審認同，感謝同仁們高度投入與用心規劃，期勉團隊持續精進，讓市民持續感受優質且具國際水準的藝文表現。

廣告 廣告

文化局指出，市府積極推動藝文發展，一一四年度至今共獲得三十二座國際獎項、九項業務取得國內評鑑肯定，本次獻獎涵蓋多元面向。在大型節慶活動部分，「二0二五桃園管樂嘉年華」獲倫敦設計獎白金獎，該活動以「愛與和平」為主題，邀請日本廣島管樂團首演，透過音樂節慶平台傳遞希望；「二0二五桃園兒童藝術節」獲法國設計獎金獎，結合「藝文五力」概念，打造親子共學的多元藝術體驗；「二0二四土地公民俗藝術節」同獲法國設計獎金獎，號召二百零三尊土地公會師桃園，深化民俗教育與社群凝聚；「二0二五桃園閩南文化節－藝閣踩街」則獲羅馬設計獎金獎，由四十組在地團隊打造創意流動舞台，以創新手法翻轉傳統。

文化局進一步指出，在科技藝術與品牌展覽方面，「二0二五桃園國際動漫大展」勇奪美國泰坦創新大獎金獎，邀請《烏龍派出所》作者秋本治及多位VTuber參與，結合虛實互動技術打造暑期動漫盛事；「二0二五TAxT桃園科技藝術節」榮獲倫敦設計獎鉑金獎，集結十三組跨國藝術家，透過沉浸式科技裝置展現未來生命探索；「二0二四鐵玫瑰音樂節」獲美國NYX設計大獎公關活動類大獎，運用五G專網打造具科技感的音樂盛典；「在藝術中遇見大自然特展」榮獲美國謬思創意獎金獎，引導親子重新想像環境共生。