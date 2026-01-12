桃園藝文特區店面鑲金！兩診所年租金近千萬 專家揭：這類人搶著租

記者陳韋帆／台北報導

桃園藝文特區現燙金店面交易，「麗晶花園廣場」2間200坪一樓兩間200坪大坪數店面，皆以月租金39.9萬成交，等於2店面1年租金要價957.6萬。（圖／台灣房屋提供）

桃園房市熱區藝文特區再現燙金店面交易，「麗晶花園廣場」2間200坪一樓兩間200坪大坪數店面，皆以月租金39.9萬成交，等於2店面1年租金要價957.6萬。專家指出，藝文特區具備高人口密度與強勁消費力，加上捷運綠線G11站即將完工的交通紅利，已成為醫美、中醫等高端醫療產業搶佔市場能見度的首選戰場。

實價登錄顯示，今年桃園市月租金超過20萬元的店面交易共有五筆，其中醫療業占3筆，而前三名均位於桃園區，除了本次麗晶花園廣場的兩筆醫美與中醫診所外，藝文特區南平路亦有日本連鎖快餐以26萬元承租。其餘高租金店面包含蘆竹區吉林路的家樂福（23.5萬元），以及中壢區忠孝路由醫療診所承租的物件。

桃園2025年月租金20萬以上交易。（圖／台灣房屋提供）

醫療診所租屋須攤提裝潢簽十年長約 房東租約載明階段性調漲抗通膨

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，由於今年桃園月租前五名的店面皆屬大坪數，租賃門檻極高，承租方若非具備深厚資金與企圖心的連鎖品牌，即是獲利穩定的醫療體系。

此類租客因投資裝潢成本巨大，多傾向簽署5至10年的長約以平攤成本。房東亦考量物價通膨與市場行情增幅，普遍會在合約中註明漲租條款，如本次藝文特區兩筆租約均載明5年後月租金調升至44.1萬元。這種透過高額裝潢與長期契約穩定商圈客源的模式，不僅提升了品牌形象，也讓房東得以鎖定優質租客並笑納穩定收益。

高端消費人口、軌道紅利穩固租金 藝文特區吸醫美業進駐

台灣房屋經國直營店店長葉日竣分析，麗晶花園廣場屋齡約六年，過去因總租金門檻高導致空置多年，如今迎來醫療診所進駐，為區域機能大大加分。

隨著現代人重視健康及醫美業蓬勃發展，高端醫療品牌更看重門面形象與客層素質。藝文特區完善的街廓規劃與即將到來的軌道紅利，吸引了建設公司與保險經紀業進駐商辦，進一步帶動高端消費客群。在整體市場波動下，具有穩定自住需求支撐的成熟商圈，其黃金店面的保值性與吸金能力依然展現出極強的韌性。

