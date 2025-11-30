桃園蘆竹回收場電纜堆猛烈燃燒 黑煙竄天消防急灌救
[Newtalk新聞]
桃園市蘆竹區龍安街二段一處回收場今（30）日上午7時09分突然起火，現場竄出大量濃黑煙直衝天際，遠在數百公尺外都能清楚看見，景象駭人。
消防局在7時10分接獲通報後，第三大隊大竹分隊迅速出動救援，抵達現場後發現火勢集中於堆置的電纜與回收物，大量塑料、橡膠燃燒導致黑煙不斷冒出，所幸該處並無人員受困，消防立即布署水線進行壓制。
由於現場燃燒物屬回收品，延燒速度快、濃煙濃度高，消防人員全力搶救並防止火勢擴散，至於起火原因仍待進一步調查釐清。
