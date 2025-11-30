桃園蘆竹回收廠惡火「濃煙直衝天際」 多區急發空品警訊
桃園市蘆竹區龍安街二段一處鐵皮回收工廠30日晨7時許突然爆發大火，消防人員抵達現場時廠房已全面燃燒，濃煙直衝天際。消防局緊急出動33輛消防車、2輛救護車及97名消防員全力搶救，所幸無人員傷亡。
消防局初步研判，火勢疑因工廠內電纜燃燒引發，但具體起火原因仍待火調科釐清。
桃園市環保局隨即發布空品警訊，模擬風速每秒1.9公尺，下風處區域（含中壢區內定里、蘆竹區中福里及新莊里、大園區五權里）可能出現異味或空氣品質惡化。環保局提醒民眾盡量留在室內並緊閉門窗，非必要避免外出；外出時務必戴口罩，長者、兒童及心肺疾病等敏感族群更應加強防護。
消防局也呼籲，周邊道路能見度受煙霧影響，用路人務必減速慢行。目前火勢已獲控制，但現場仍持續進行殘火處理，起火原因與損失仍待進一步調查。
