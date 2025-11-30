桃園蘆竹地下非法工廠大火 黑煙竄天最高恐罰2000萬

桃園市蘆竹區龍安街二段傳工廠大火，現場竄出大量黑色濃煙直衝天際。 圖：翻攝「臉書」詹江村粉絲專頁

[Newtalk新聞] 桃園市蘆竹區龍安街二段一處地下工廠今（30）日上午7時許發生火警，現場堆置大量廢棄電纜與塑膠外殼，燃燒後產生大量濃煙，煙柱一度高達數十公尺。桃園市政府環保局調查確認，該工廠屬未經核准的非法工廠，違反《廢棄物清理法》，可移送法辦並處最高1500萬元罰鍰；火災造成嚴重空氣汙染，再依《空氣汙染防制法》裁處最高500萬元，兩項合計最高可罰2000萬元。

環保局接獲通報後立即啟動空氣汙染緊急應變，透過數據模擬預判黑煙將飄向中壢區內定里、蘆竹區中福里與新莊里，以及大園區五權里等下風處，隨即透過橫向聯繫機制通報警消、民政及衛生單位，並建議民眾緊閉門窗、減少外出。

環保局強調，火災後殘餘廢棄物及受汙染物料將要求業者限期提出清理計畫，全程列管，若未如期完成將按日連續開罰，確保無二次汙染。目前持續監控周邊空氣品質，若數據異常將立即擴大警戒範圍，保障民眾健康。

