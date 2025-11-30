桃園蘆竹工廠大火濃煙直竄天際 出動10分隊搶救、影響中壢、蘆竹、大園數里

桃園市蘆竹區龍安街二段傳工廠大火，現場竄出大量黑色濃煙直衝天際。 圖：翻攝「臉書」詹江村粉絲專頁

[Newtalk新聞] 桃園市蘆竹區龍安街二段傳工廠大火，今天（30日）上午7時許突然傳出火警，現場竄出大量黑色濃煙直衝天際，驚悚畫面讓附近民眾與駕駛紛紛駐足拍照，桃園市消防局接獲報案後，出動三民分隊、中路分隊等10個分隊消防車、消防員前往搶救，初步未傳人員受困或傷亡傳出。

消防人員初步判斷起火點疑似為工廠內電纜燃燒，但詳細起火原因仍待火調人員調查釐清。火勢雖已受控，惟燃燒產生的大量濃煙仍持續飄散，桃園市環保局監測顯示，下風處明顯有異味，影響範圍涵蓋中壢區內定里、蘆竹區中福里與新莊里，以及大園區五權里等地區。

環保局呼籲，受影響區域的民眾盡量待在室內、緊閉門窗，減少外出；若必須外出，請務必配戴口罩，敏感族群（如幼童、老人、呼吸道疾病患者）更應加強防護措施，並隨時關注空品變化。市府也將持續監控空氣品質，若異味持續將採取必要應變措施。桃園市議員詹江村提醒，該區工廠火災含有石化工業設施，鄰近住戶請緊閉門窗，出門請戴口罩做好防護。

