桃園蘆竹工廠大火濃煙竄天 疑回收場電纜燃燒 市府提醒下風處關窗少外出

桃園市蘆竹區一處工廠今天（30日）上午7時傳出火警，現場火勢猛烈濃煙衝天，消防局已前往搶救，疑似為回收場電纜燃燒，所幸無人受困，市府提醒下風處住戶關窗減少外出，影響範圍包括中壢區內定里、蘆竹區中福里及新莊里，大園區五權里地區。

桃園市消防局表示，上午7時10分接獲通報，在蘆竹區龍安街二段一處工廠發生火警，現場燃燒電纜疑似為回收場，無人受困，目前已派員搶救。

桃園市政府透過粉專及通訊軟體提醒民眾，消防隊已至現場災害搶救，但下風處區域為空氣品質影響範圍，請鄰近區域民眾緊閉門窗、戴口罩。由於現場濃煙較大，周邊路段可能出現視線不佳的情況，請行經此區域的市民減速慢行，提高警覺，注意行車安全。

環保局稍早也發布通報，經模擬分析事故現場風速為每秒1.9公尺，下風處區域可能產生異味，影響範圍包括中壢區內定里、蘆竹區中福里及新莊里，大園區五權里地區，呼籲可能受影響區域的民眾，盡量待在室內並緊閉門窗、減少外出，如有外出必要，務必戴好口罩，敏感族群應多加注意防護措施。