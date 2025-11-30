桃園蘆竹工廠大火濃煙竄天 疑回收場電纜燃燒 環保局最高併罰2千萬
市府提醒下風處關窗少外出
桃園市蘆竹區一處工廠今天（30日）上午7時傳出火警，現場燃燒電纜、塑膠及廢金屬，火勢猛烈濃煙衝天，一度高達數十公尺，消防局持續搶救中，所幸無人受困。環保局表示，最高可併罰新台幣2000萬元。，市府提醒下風處住戶關窗減少外出，影響範圍包括中壢區內定里、蘆竹區中福里及新莊里，大園區五權里地區。
桃園市環保局下午發布新聞稿表示，蘆竹區龍安街二段一處地下工廠上午7時發生大火，現場非法堆置的大量電纜、塑膠及廢金屬燃燒後產生濃密黑煙，煙柱一度高達數十公尺，明顯影響周邊空氣品質。
環保局指出，接獲119通報後立即派員抵達，在現場監控空氣品質與環境污染狀況，監測PM2.5、PM10與揮發性有機物（TVOC）等空污指標。
環保局表示，接獲通報的同一時間也隨即啟動空污緊急應變作業，並透過數據模擬事故現場風向與風速，預判黑煙將飄向中壢區內定里、蘆竹區中福里、新莊里及大園區五權里等下風處。市府隨即透過橫向通報機制向警消、民政及衛生單位同步示警，並建議民眾緊閉門窗、減少外出。
環保局指出，這處工廠屬非法工廠，現場堆置大量廢棄電纜與塑膠外殼，未取得主管機關核准，即屬違反廢棄物清理法規定，可移送法辦併科最高1500萬元罰金；這次火警釋放大量濃煙造成空污，將再依空氣污染防制法規定裁處，最高500萬元。兩項違規合計，最高可處2000萬元罰鍰。
至於火災後大量殘餘廢棄物及受污染物料清理部分，環保局指出，將依廢清法要求業者限期提出廢棄物處置計畫書，以避免因不當堆置或搬運造成二次污染。後續清理作業將全程列管，若業者屆期未完成，將依規定按日連續開罰，確保污染源徹底移除。
環保局強調，將持續掌握空氣品質變化，若監測數據出現異常，將立即擴大警戒範圍並採取相關應變措施，確保民眾健康安全。
