桃園蘆竹工廠大火！疑電纜燃燒釀災...巨量黑煙衝天畫面曝 環保局急示警3區域：下風處快關窗

桃園市蘆竹區一間回收工廠今（30）日上午7時許驚傳火警，現場火勢兇猛、濃濃黑煙直竄天際，警消獲報趕抵搶救，雖大火未延燒，但空氣臭味四溢，目前無傳出有人員受困傷亡，警消及各式消防車仍在全力滅火中。對此，環保局提醒，經模擬，火警下風處區域可能產生異味，示警中壢、蘆竹、大園等區的民眾務必緊閉窗戶、減少外出。

據了解，桃園市蘆竹區龍安街二段一處回收場，於今上午7時10分許起火燃燒，現場可見大量黑色濃煙直衝天際，且伴隨強烈火光，消防局獲報，立即出動消防人員51名，消防車19輛、救護車2輛前往救援，所幸並無傳出人員傷亡、受困；起火建築疑為電纜回收場，現場疑似為電纜燃燒，並延燒到隔壁的工廠，至於損失、詳細起火原因仍待後續調查釐清。

另外，桃園環保局指出，經模擬，事故現場風速為每秒1.9公尺，下風處區域可能產生異味，可能受影響區域包括：中壢區內定里、蘆竹區中福里與新莊里、大園區五權里等。環保局提醒下風處的桃園市民眾，「盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出」，如需外出，請戴好口罩，而敏感族群請多加注意防護。

