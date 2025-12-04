桃園蘆竹工廠火災遭網路誤傳為演習砲擊

Taiwan FactCheck Center

網傳「演習砲擊到桃園蘆竹工廠引發火災」？

傳言捏造軍演釀災，起火原因非砲擊

社群網路近日流傳兩段房屋被濃煙籠罩的畫面，聲稱是演習砲擊到桃園蘆竹一家工廠後引發火災。這是錯誤訊息。傳言影片實際為11月30日桃園蘆竹回收工廠火災畫面；當日蘆竹並無舉行任何砲擊演習，並無砲擊造成火災的情況，起火原因仍由消防局調查中。



一、網傳畫面為11月30日桃園蘆竹區龍安街二段回收工廠火災，相關影像已被多家媒體報導。



二、桃園市消防局火災調查科表示，工廠起火原因仍在調查中，但並無傳言所稱的「遭砲火擊中」情況。工廠所在地蘆竹區中福里長詹益青也表示，傳言子虛烏有，當天並未聽到疑似砲彈擊中的爆炸聲響。



三、陸軍六軍團表示，11月30日在桃園蘆竹並無舉行任何砲擊演習。



四、網路謠言常挪用火災等災難事件的影像，並捏造成「遭演習炮彈或飛彈擊中」的虛構情節。過去也曾出現「漢光演習炸到民宅」、「社子島工廠遭飛彈擊中」等不實案例。



傳言挪用桃園蘆竹回收工廠火災的真實畫面，虛構捏造火災是因演習砲擊所致，與實情不符。為「錯誤」訊息。

背景

社群網路近日流傳兩段房屋被濃煙籠罩的畫面，傳言文字宣稱演習砲擊到桃園蘆竹一家工廠，引發火災，濃濃黑煙竄天，傷亡人數不確定。

網傳訊息擷圖

查核

查核點：傳言說法是真的嗎？

網傳畫面實際為11月30日桃園蘆竹工廠失火事件

網傳影像經反搜，找到《台視新聞》、《東森新聞》、《TVBS》、《三立新聞網》等報導引用臉書粉專「記者爆料網」影片，新聞顯示11月30日桃園市消防局今上午7時10分接獲通報蘆竹區龍安街二段某回收工廠發生火警，疑似回收場電纜起火，現場確認無人受困。



另將圖片反搜，找到Threads用戶於當天上傳的相同畫面（連結1、連結2）；進一步把圖片中所拍攝到的路牌「龍林街」、「新興街OOO弄」，及火災事故地點進行交比對。可發現網傳照片的拍攝地點應位於國道一號高速公路南下53公里處。

消防局、里長均否認網傳「砲擊引發火災」，軍方澄清當日未舉行砲擊演習

（一）桃園市政府消防局火災調查科表示，目前起火的具體原因仍在調查中，但絕非傳言所稱的「工廠起火原因是被砲火擊中」。

（二）工廠所在地的蘆竹區中福里長詹益青指出，傳言說法子虛烏有，當天也沒有聽到砲彈擊中後爆炸的聲音。

（三）陸軍六軍團表示，11月30日在桃園蘆竹並無舉行任何砲擊演習。

災難影像常被挪用編造成軍事攻擊謠言

查核中心觀察到謠言時常挪用火災等災難事件影像，進而宣稱為演習炮彈轟炸到民宅。

如2024年8月傳言聲稱漢光演習炸到新北市民宅，但影像實際為板橋商家發生火警；同年9月網路流傳訊息說社子島鐵皮工廠被訓練飛彈擊擊中爆炸，不過這其實是社子島延平北路八段附近的工廠大火。