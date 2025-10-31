桃園蘆竹漁港陶帝飽活海鮮餐廳，平價美味海鮮熱炒
說到桃園熱炒推薦，大家是不是第一時間就想到那種熱鬧、香氣四溢的台式熱炒店？今天要介紹的這家可不是一般的熱炒餐廳，而是藏在蘆竹漁港的超人氣餐廳－陶帝飽，無論是下班聚餐、家庭聚會還是朋友小酌，這裡都超適合。
平價大份量，聚餐超有面子！很多人擔心海鮮熱炒價格不便宜，但陶帝飽可是出了名的平價大份量，不管是三五好友來個小酌，還是公司聚餐點滿一桌，價格都很親民，重點是每一道菜份量十足，根本不用怕吃不飽，CP值超高，完全是蘆竹平價美食的代表。
陶帝飽活海鮮餐廳
電話：03-3936689
地址：桃園市大園區沙崙村港口46巷15號
營業時間：10:00–21:00
綜合生魚片
炒麵
五味軟絲
炒飯
炒海瓜子
鐵板牛柳
野菜吻魚湯
吃熱炒就是要配高山烏龍青茶跟芭樂汁
陶帝飽活海鮮餐廳菜單
蘆竹美食必吃，漁港直送超新鮮！陶帝飽最大的亮點就是「新鮮海味」，因為靠近蘆竹漁港，海鮮幾乎都是當天直送，無論是炒蛤蜊、鹽酥蝦還是清蒸鮮魚，吃起來就是不一樣，鮮甜到會讓人忍不住說：這才是桃園海鮮熱炒的精髓啊！
如果你正在找桃園熱炒餐廳推薦，想要大份量、平價、還能吃到漁港直送的新鮮海味，那麼蘆竹陶帝飽 一定要列入口袋名單！
