桃園蘆竹鐵皮工廠大火「巨量黑煙竄出」 環保局示警：這些地方快關窗

蘆竹電纜回收鐵皮工廠發生火災。圖／臉書@桃園大小事

桃園市蘆竹區龍安街二段1340巷一間電纜回收鐵皮工廠今天（11月30日）早上7點多發生火災，消防隊獲報後立即出動第三大隊大竹分隊人車趕往灌救，但火勢相當大，並冒出大量的黑色濃煙，就連民眾從高速公路上都能看到。桃園市環保局也發出通報，下風處區域可能受到影響，提醒民眾關上家中門窗。

桃園市消防局出動33輛消防車、2輛救護車和97名消防員到場時，鐵皮工廠的火勢已經全面燃燒，整片天空都是濃濃的黑煙，所幸火場無人員受傷受困。

鐵皮工廠大火，消防隊員到場救火。圖／桃園市消防局提供

民眾從10多公里外的高速公路上拍下火災造成的濃煙。圖／臉書＠桃園人大小事

但是火災造成的濃煙卻相當驚人，又黑又濃而且可說是巨量濃煙，有民眾在桃園藝文特區和高速公路上都拍下照片，距離10公里之外都能看到火災引發的濃濃黑煙。

火災造成大量濃煙，環保局示警下風處民眾留意。圖／臉書@桃園人大小事

黑色濃煙大量竄出。圖／記者爆料網

桃園市環保局通報，經模擬，事故現場風速為每秒1.9公尺，下風處區域可能產生異味。可能受影響區域如下：

中壢區：內定里

蘆竹區：中福里、新莊里

大園區：五權里

環保局提醒下風處的桃園市民眾盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出；如需外出，請戴好口罩，敏感族群請多加注意防護。

目前火災持續搶救當中，起火原因尚待火勢撲滅後，由火調科進一步釐清。



