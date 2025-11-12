桃園虎頭山公園傳詭異命案 男子陳屍電塔嚇壞晨運民眾

桃園虎頭山公園稍早傳出男子陳屍電塔上，晨運民眾發現後嚇得連忙通報警方。資料照，廖瑞祥攝



桃園市虎頭山風景區今日（11/12）上午傳出詭異命案，有晨起運動民眾發現一名男子懸掛在電塔上，經查已明顯死亡多時。警方獲報到場後立即拉起封鎖線調查，詳細死因仍待釐清。

據了解，今日清晨一位民眾至虎頭山晨運時，赫然發現一名男子陳屍在電塔上，現場相當驚悚，嚇得他連忙通報警方。

警消獲報到場後進一步探查，發現男子已明顯死亡多時，目測死亡男子身高約170公分、年約30多歲，並穿著具有反光背心的工作服，目前正進一步清查男子身分及死因。

