桃園虎頭山化身大地美術館 藝術與自然共生盛會開跑

桃園市政府與明基文教基金會攜手舉辦的「虎頭山大地藝術節」10月底在虎頭山創新園區登場，除了集結12位國內外藝術家作品在園區展出，還邀請國內知名劇團紙風車劇團於昨(8)日晚間演出《番薯森林奇遇記》，現場超過2千位大小朋友坐滿虎頭山創新園區的大草坪，與台上的演員們開心互動。

經發局長張誠表示，市長張善政念茲在茲的就是希望能提升桃園市的文化生活，感謝明基基金會將自然生態與藝術美學融入虎頭山創新園區，打造大地美術館與大地劇場，讓民眾近距離感受自然與藝術的共生魅力。

佳世達科技董事長暨執行長陳其宏表示，身為桃園子弟，很高興看到桃園市政府提供虎頭山創新園區這麼好的園地，虎頭山位於都市與山林交界，擁有豐富自然生態與人文資源，此次明基基金會與市府合作推動為期一個月的虎頭山大地藝術節，活動內容相當多元，也期待未來有更多機會與桃園市政府合作，讓更多桃園市民都能來虎頭山創新園區，從自然中體驗美學和環境教育，感受藝術融入生活的力量。

經發局表示，虎頭山大地藝術節展期自10月24日至11月23日，以「自然共生．藝境探索」為主題，推廣ESG與SDGs理念，活動邀請12位來自保加利亞、法國、日本及台灣的國內外藝術家，進行現地與參展創作，今、昨兩日現場推出農學市集，匯聚在地小農、綠色品牌與文創攤位；今(9)日下午還有2場管樂團演奏及舞蹈劇場，歡迎大小朋友來虎頭山創新園區，體驗在山林間探索藝術，共享綠地盛會。

