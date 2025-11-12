桃園虎頭山驚見「1男陳屍電塔」 民眾路過嚇壞報案

桃園市虎頭山環保公園今（12）日上午8時41分驚傳憾事，有民眾路過該處時發現一名男子陳屍在電塔上，立刻報警處理，救護人員現場評估該患者軀幹屍僵，為明顯死亡，目前警方已於現場拉起封鎖線，詳細情形仍待後續調查釐清。

民眾在虎頭山發現1男陳屍電塔上嚇壞報警。（圖／警方提供）

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

