桃園蟬聯全國特優！張善政表揚4環保志工代表隊 肯定深厚實力

桃園市長張善政接受環保局呈獻環境部「114年全國環保志（義）工群英會」競賽特優獎項。圖：環保局提供

桃園市長張善政今（31）日上午主持市政會議，接受環保局呈獻環境部「114年全國環保志（義）工群英會」競賽特優獎項。張善政表示，桃園能夠連續兩年在全國競賽中榮獲最高榮譽，充分展現桃園環保志工長期深耕基層、穩定投入的成果，也是團隊合作與制度化推動的具體展現。

此屆桃園共有4支代表隊參賽，於4項競賽項目中全數榮獲特優。圖：環保局提供

張善政指出，環保志工是城市環境治理的重要支柱，透過環保局與各里長系統化組織、規劃與培力，讓志工能量得以持續累積並有效發揮，此次脫穎而出實屬不易，值得高度肯定。期勉環保局與志工夥伴再接再厲，持續以行動守護環境，共同打造永續、宜居的桃園。

蘆竹區吉祥里環保志工小隊長游建忠表示，感謝市府、環保局及清潔中隊長期以來的全力支持，讓里內環保志工無論在日常環境清潔維護，或競賽準備過程中，都能有穩定的後勤支援與明確方向。透過里長與志工夥伴的密切合作，相關環保工作得以有系統地推動，也讓志工在實作與競賽中持續精進，展現基層環保行動的高度組織力與執行力。

環保局指出，此屆桃園共有4支代表隊參賽，於「環保金頭腦」、「資源灌籃高手」、「資源分類王」及「清掃接力賽」等競賽項目中全數榮獲特優，充分展現環保志工平日扎實訓練成果與團隊默契。其中，「環保金頭腦」由蘆竹區吉祥里環保志工小隊榮獲特優；「資源灌籃高手」由八德區興仁里環保志工小隊榮獲特優；「資源分類王」由中壢區中山里環保志工小隊榮獲特優；「清掃接力賽」則由桃園區自強里環保志工小隊榮獲特優，整體表現亮眼，展現桃園基層環保志工深厚實力與高度凝聚的團隊能量。

