桃園街頭凌晨槍戰？ 財務糾紛起衝突 警快打部隊逮7人

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃園區國豐三街1間撞球場內，今(3)日凌晨1點35分發生衝突事件，桃園警分局龍安派出所獲報，立即啟動快打部隊抵達現場控制清查，並將逃離的7人全數查獲到案，住在附近的網友看到大批警車趕抵，一度以為發生槍戰，警方初步調查，雙方是因財務糾紛引發衝突，到場員警並無開槍，應是網友誤傳。

警方調查，37歲沈姓男子與被害人是朋友關係，因共同投資問題出現糾紛，雙方約在撞球場談判，沈男夥同10多名友人到場，被害人也與5名友人赴約，因談判破裂發生衝突，警網趕到後控制現場，涉嫌動手的沈男等7人逃離，被警方逮到時一度聲稱「只是來吃飯的」，但跑得滿身大汗，謊言直接被搓破，警方將7人全數逮捕帶回派出所，訊後依聚眾鬥毆及傷害案件移請桃園地檢署偵辦。

警方也嚴正聲明，絕不容任何人實施暴力犯罪，違法者必定嚴懲法辦。

