桃園街頭又見「持刀」！男下車追趕恐嚇路人 民眾嚇壞急閃

桃園一名36歲劉姓男子因不滿他人按喇叭，竟拿著木刀在馬路上追趕對方車輛，甚至對路人叫囂恐嚇，畫面被民眾拍下引發恐慌。事發於22日下午2點左右，地點在桃園市桃園區永安路附近。劉男原本在車內等待朋友買東西，卻因聽到後方車輛按喇叭而暴怒，隨後拿著木刀下車追趕，嚇得其他用路人紛紛閃避，警方獲報後立即前往現場制伏男子。

桃園男子不滿被按喇叭，當街拿刀追趕。（圖／TVBS）

穿著黑色上衣的劉姓男子下車後，手中拿著一把長長的物品，氣沖沖地往前走，似乎要找人理論。影片顯示，他似乎有東西忘記拿了，又返回車上取物後繼續往前追趕。從畫面可見，劉男看起來非常生氣，目標也相當明確，而一旁的BMW車輛和其他用路人都閃得遠遠的，因為擔心他會做出恐怖舉動。一名目擊民眾表示，前面有一台車好像和劉男有爭執，後面這位先生就拿了一把開山刀下去想要理論，可能前面那台車有報警，之後陸續來了6、7個警察。

台北市才剛發生隨機砍人事件，民眾看到有人拿刀在路上亂晃都特別敏感，非常害怕，也不敢讓小孩獨自外出。根據了解，劉姓男子當時是在朋友下車買東西時，坐在車上等待，聽到後方車輛按喇叭而心生不滿，才怒氣沖沖地拿著木刀下車追趕。過程中對方沒有理會他就直接開走，劉姓男子氣得破口大罵、揮舞木刀，甚至把氣往路人身上撒，對著其他民眾叫囂恐嚇。

員警獲報後，馬上以徒步和騎機車等方式進行圍捕。被攔下的劉男向警方辯解說，因為有一台轎車罵他，他才拿出甩棍。他直說覺得自己被挑釁，所以才拿刀出來。埔子派出所副所長姜之維表示，警方起獲木刀及相關證物，依法移送偵辦。除了木刀，警方還查獲一把藍波刀。劉姓男子的友人回到現場後，對於他的失控也感到驚訝。劉男因一時生氣就拿出危險物品追人，不僅嚇壞用路人，自己也必須接受法律制裁。

