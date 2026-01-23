桃園街頭慘案 男為女友毆82歲翁致死 檢方起訴傷害罪

20260122210317_0_c58a5a

(觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園地檢署偵結一起街頭毆打致死案，34歲彭姓男子去年6月22日晚間7時許，在桃園區信陽街見女友與82歲沈姓老翁發生口角，心生不滿，竟用力推倒坐在機車上的沈翁。

沈翁摔倒欲起身時，彭男徒手猛毆其頭部，導致安全帽掉落。同行友人上前攔阻，但彭男怒火未消，再度衝上前毆打沈翁頭臉，致其後仰倒地，後腦直接撞擊柏油路面前大量出血。

路人見狀報警，警消將沈翁送往衛福部桃園醫院急救，再轉林口長庚醫院。惜沈翁於24日上午9時許，因頭部外傷併顱內出血腦損傷宣告不治，其家人提告。

彭男與沈翁素不相識，複訊時坦承犯行。檢方認定其觸犯刑法傷害致死罪，偵結起訴，並移由國民法官審理。(圖/資料照)