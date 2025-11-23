桃園街頭驚見「汽車版移動城堡」載滿雜物 網熱議
桃園市 / 綜合報導
桃園有民眾在街頭拍到一輛轎車，車頂至後車尾載滿大型雜物，奇特景象引發關注。
影片中可見，轎車引擎蓋微微凸起，前擋風玻璃有蜘蛛網裂痕，後座車頂至車尾載滿行李箱、沙發，以及大型物件，並用繩索綁住後車門把固定。整輛車呈現前高後低的狀態。影片分享到網路後，引發網友熱議。
更多華視新聞報導
高中遭爆「買早餐違規扣分」 教官反駁：未禁止
什麼都能載？阿伯反坐機車拖推車載盆栽 警：依法舉發
誰戰桃園？王世堅拱「他」最強 蔡其昌無奈：太多工作給我
其他人也在看
桃園驚見「汽車版移動城堡」滑過街頭！網笑：車主霍爾？
生活中心／于士宸報導昨日（22）臉書社團《爆料公社》瘋傳一段離奇影片！桃園有民眾在大馬路上目擊一輛銀白色自小客車，外觀與一般轎車截然不同的是，該車車頭引擎蓋破損不堪、車門似乎還關不起來，更誇張的是，車頂綁滿家具、棉被等物品，凌亂程度宛如「汽車版移動城堡」。畫面曝光後，立刻成為全網焦點。民視 ・ 2 小時前
快訊／台中行人地獄奪命！74歲翁綠燈過馬路遭右轉貨車撞飛…送醫不治
台中市西屯區發生行人死亡車禍，今日（23日）清晨5時許，一名74歲李姓老翁在文心路過馬路時，與一輛右轉小貨車發生碰撞，老翁當場被撞倒在地，經送醫搶救不治，目前警方正在釐清肇事原因及責任歸屬。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
61歲婦晨運遭拖草叢侵犯！行凶男是通緝犯 遭法院重判
61歲婦晨運遭拖草叢侵犯！行凶男是通緝犯 遭法院重判EBC東森新聞 ・ 1 天前
立可白蓋子上「小圓圈」有特殊用途？業者曝正解 很多人不知道
立可白可以說是學生必備文具之一，能將原子筆寫出來的錯字，用白色顏料蓋過去，等到乾了之後就可以重新書寫。而立可白的蓋子上有一個小圓圈，很多人不知道有什麼用，其實台灣文具商過去曾解釋，該設計可以清除筆尖上乾掉的立可白修正液。中時新聞網 ・ 5 小時前
搶山城支持？林岱樺第二場造勢在旗山 邱議瑩：祝福
民進黨立委林岱樺，昨(22)日在旗山舉辦第二場造勢活動，她月初在岡山的造勢，喊出3萬人次，因此今天更受矚目，主辦單位也喊出，今天有2萬人參與，至於地點旗山，向來都是同黨對手邱議瑩大本營，林岱樺也被認為...華視 ・ 5 小時前
高雄「月世界」遭4連霸里長父子倒百噸垃圾！背後動機全揭露
高雄「月世界」景區驚現數層樓高垃圾山，檢警追查發現岡山區碧紅里4連霸里長李有財與兒子李子森等9人涉案。這對父子選擇此處犯案的主因，是看中地點偏僻，夜間人煙稀少。中天新聞網 ・ 5 小時前
鴻海攜手OpenAI 強化美國在地供應鏈
鴻海與OpenAI今天(21日)宣布合作，將共同打造下世代AI基礎設施硬體，以及強化美國在地供應鏈，加速部署美國AI基礎建設，以滿足當前和未來AI需求。 鴻海與OpenAI宣布合作，並聚焦三大工作。鴻海指出，雙方將共同設計、工程化與AI資料中心機架，滿足AI時代快速變化的先進模型需求。 在2025鴻海科技日上，OpenAI執行長奧特曼透過影片指出，雙方合作是確保AI時代的核心技術能夠在美國本土製造的第一步，相信將強化美國的領導地位。他說：『(英文原音)為了持續推動AI先進科技，我們需要大規模地建立這些新型的人工智慧基礎設施和硬體，我很開心能攜手鴻海，並一起在美國實現這些承諾。鴻海在建構複雜基礎設施和硬體方面的經驗，使其成為這項合作的理想夥伴，期待共同探索這可能呈現的樣貌。』 第二是強化美國AI供應鏈，兩家公司將共同努力改善機架架構，並且擴大採購範圍，納入更多晶片和美國在地供應商，建立更具韌性的美國供應鏈。 最後是在美國製造關鍵AI資料中心零組件。鴻海表示將在美國製造AI資料中心的關鍵設備，包括線纜、網路、冷卻和電力系統，將支持美國快速建設高效能運算基礎設施，並有助於確保經濟效益，滿足當中央廣播電台 ・ 1 天前
AI 加持！今年GDP拚增6% 前三季平均成長7.01% 超越預期
主計總處將於28日公布最新國民所得統計。受惠人工智慧（AI）商機大爆發，今年前三季經濟成長率平均達7.01%，表現遠超預...聯合新聞網 ・ 7 小時前
雛鳥慘遭螃蟹生吞活剝 「沉默哀鳴」成攝影師靈魂拷問
攝影獎「年度自然攝影師」近日公布得獎名單，挪威攝影師凱倫的「日舞」，獲「年度攝影師」最大獎；匈牙利攝影師馬特目睹幼雛遭螃蟹生吞活剝，該不該出手相救的掙扎令人揪心；巴西攝影師奧克塔維奧的得獎照中，一群因大旱被迫擠在淺灘的凱門鱷，同類相爭僅有的水及生存資源，教人不忍。太報 ・ 5 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 20 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
澤連斯基拒絕了! 不爽美「28點和平談判」歐洲領袖齊赴基輔 川普嗆聲了.....
[Newtalk新聞] 美國日前對俄烏戰爭再提「美國版和平方案」，據多個消息帳號近日披露，美國提出的「28點和平計畫」已被俄羅斯掌握，俄羅斯總統普丁甚至親口證實相關文本的存在；而烏克蘭總統澤連斯基則明確表態，基輔不會接受這份由美國主導、外界形容是在「逼烏克蘭讓步」的方案。 X 帳號「NiKiTa_32156」引述美國總統川普的發言，稱美國正在要求烏克蘭「儘快決定是否接受和平計畫」，否則「這個冬天會很冷」。該帳號嘲諷稱，這段話聽起來「不像美國總統，倒像俄羅斯人的台詞」，與俄羅斯多年來的冬季威脅論如出一轍。 烏克蘭總統澤連斯基直言，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議。 圖：美聯社/達志影像（資料照） 不過據《Nexta tv》引述澤連斯基說法指出，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議，他已在2019年上任時的就職演說中清楚承諾：只要仍在位，就不會以國土或主權交換停火。 X 帳號「Visioner」則透露，因應美國與歐洲多國外交動向近期急遽升溫，烏克蘭警方已在基輔市區布署強化安檢，並啟動特殊維安措施。 《Nexta tv》報導表示，普丁稍早在安全會議上證實，俄方確實收到美國提出的「川普版和平計畫」新頭殼 ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 4 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 17 小時前
「柯文哲想法可能改變」 游盈隆曝民進黨盤算：比起三腳督更想迎戰藍白合
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌已於19日結束首次會談，被外界解讀為藍白合的正面訊號，包含媒體人吳子嘉、前立委郭正亮指出，民眾黨前主席柯文哲的一審判決，勢必成為左右藍白合的一大關鍵；台灣民意基金會董事長游盈隆強調，不要把藍白合視為當然，畢竟除了柯文哲可能改變想法之外，民進黨有些人也更傾向一對一而非三腳督。游盈隆在《新聞千里馬》節目中分析，面對即將到來的2......風傳媒 ・ 19 小時前
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院EBC東森娛樂 ・ 1 天前