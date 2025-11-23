桃園街頭驚見「汽車版移動城堡」載滿雜物 網熱議

鴻海與OpenAI今天(21日)宣布合作，將共同打造下世代AI基礎設施硬體，以及強化美國在地供應鏈，加速部署美國AI基礎建設，以滿足當前和未來AI需求。 鴻海與OpenAI宣布合作，並聚焦三大工作。鴻海指出，雙方將共同設計、工程化與AI資料中心機架，滿足AI時代快速變化的先進模型需求。 在2025鴻海科技日上，OpenAI執行長奧特曼透過影片指出，雙方合作是確保AI時代的核心技術能夠在美國本土製造的第一步，相信將強化美國的領導地位。他說：『(英文原音)為了持續推動AI先進科技，我們需要大規模地建立這些新型的人工智慧基礎設施和硬體，我很開心能攜手鴻海，並一起在美國實現這些承諾。鴻海在建構複雜基礎設施和硬體方面的經驗，使其成為這項合作的理想夥伴，期待共同探索這可能呈現的樣貌。』 第二是強化美國AI供應鏈，兩家公司將共同努力改善機架架構，並且擴大採購範圍，納入更多晶片和美國在地供應商，建立更具韌性的美國供應鏈。 最後是在美國製造關鍵AI資料中心零組件。鴻海表示將在美國製造AI資料中心的關鍵設備，包括線纜、網路、冷卻和電力系統，將支持美國快速建設高效能運算基礎設施，並有助於確保經濟效益，滿足當

