桃園衛生局公布友善用藥計畫成果 495家特色藥局守護民眾健康

桃園市政府衛生局舉辦「114年度整合友善用藥安全網絡計畫」成果發表會。圖：衛生局提供

桃園市政府衛生局今(21)日舉辦「114年度整合友善用藥安全網絡計畫」成果發表會，象徵桃園市推動多元族群照護及在地化特色發展的目標，現場由藥師及受照護民眾進行心得分享，透過以民眾為中心去擬定照顧計畫及療效追蹤，並確保藥品治療符合適應症，進而提升照護個案的生活品質。

衛生局目前已於桃園市13區招募維運495家「友善特色藥局」，提供無障礙環境及多國語言文字的友善藥事服務，讓長者與新住民皆能正確使用藥物，民眾亦可透過「友善特色藥局地圖」查詢鄰近友善特色藥局。另由藥師走進社區民眾聚集場所辦理262場次「一社區一藥師」用藥安全宣導活動，共有8,779位有用藥需求民眾參與，今年度更以「常見用藥及行車安全」為主軸設計3堂套裝課程，並特別設計1款以紅綠燈為主題的用藥安全桌遊宣導教具，以紅色代表處方藥、黃色代表指示藥、綠色代表成藥的色彩分類，結合寓教於樂的遊戲互動，讓民眾輕鬆學習正確用藥觀念，同時也走向多元族群於原住民文化健康站辦理用藥安全課程，提升社區原住民藥事照護可近性。

廣告 廣告

現場由藥師及受照護民眾進行心得分享。圖：衛生局提供

此外，衛生局也整合醫院與藥局之專業藥事能力，由專業藥事人員建置社區、居家及機構藥事照護，並搭配「送藥到府及用藥叮嚀寶盒服務」，共計服務了1,132人，而民眾在藥師專業的用藥配合度諮詢服務下，低配合度者從34.6%降低至4.6%，中高配合度者從65.4%提升至95.4%，不僅使民眾得到更好的藥品治療效果，達到減少藥品濫用與浪費，更促進藥師成為民眾信賴的健康夥伴。

現場大合照。圖：衛生局提供

衛生局也說明，未來將持續推動友善藥事服務計畫，整合用藥資源，由藥師為長者、新住民及原住民提供溫暖且專業的服務，並結合家庭與社區力量，打造在地化藥事服務網絡，營造用藥安全、健康幸福的友善城市。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

記得儲水！桃園蘆竹、大園這些地方明停水11小時

中央大學攜手芬蘭阿爾托大學 推「高階經營管理碩士在職學位學程」