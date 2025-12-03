桃園衛生局「桃食安心舞動健康嘉年華」周末登場 美食券、iPhone 17等你帶回家

「桃食安心舞動健康嘉年華」12/6~12/7登場。圖：衛生局提供

桃園市衛生局將於12月6日至7日上午9時30分至下午17時30分，在桃園藝文廣場舉辦「桃食安心舞動健康嘉年華」，現場集結桃園多間優質店家，有闖關、抽獎活動、親子台哥哥姐姐帶動跳、大型旋轉木馬，更將發放三萬多張美食券，美食、音樂、親子互動一次滿足，歡迎民眾共襄盛舉。

參加「攤位人氣王投票」，有機會抽中iPhone 17、50吋電視、iPad等好禮。圖：衛生局提供

衛生局表示，此次「桃食安心舞動健康嘉年華」活動完全免費。現場掃描攤位QRCode進行「攤位人氣王投票」，可獲得摸彩券，有機會抽中iPhone 17、50吋電視、iPad等好禮，獎品總價值高達30萬元。12月7日上午11時至11時30分有momo家族哥哥姐姐帶動跳，歌手呂士軒則將在當天下午16時30分至17時30分帶來精彩的壓軸演出。

12月7日有momo家族哥哥姐姐帶動跳及歌手呂士軒精彩演出。圖：衛生局提供

衛生局提及，參加「街舞決賽投票」就送美食券，只要進入「桃食安心資訊平台」，點選「街舞決賽應援投票」，導入桃園市民卡APP即完成投票，每完成1票就送2張50元的數位美食折價券，每日限量1000名，送完為止。

「桃食安心舞動健康嘉年華」活動地圖。圖：衛生局提供

衛生局並提到，下載桃園市民卡APP，參加「轉轉樂」闖關也會送美食券，每日上午11時至「智慧城鄉發展委員會」攤位，完成「轉轉樂」關卡即可獲得數位美食折價券，最高可得10張，每日限量1500名，送完為止。

現場還將發放紙本美食券，衛生局說明，完成兒童學習單，並完成闖關，可至「服務台2」兌換2張50元紙本美食折價券，每日限量1500名，送完為止，還有機會抽中樂高、戰鬥陀螺等好禮。

最後，衛生局表示，現場至「服務台1」領取闖關問卷卡，完成闖關後到「服務台2」回填問卷，每日前1500名也可以兌換2張50元紙本美食折價券，同樣送完為止。

衛生局補充，此次活動發放的數位、紙本美食券，即日起至明(115)年1月31日前，可至上百間合作店家使用，詳細店家名單可至「桃食安心資訊平台」查詢。(廣告)

