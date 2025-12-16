桃園衛生局「療癒汪汪隊」陪伴照顧者紓解壓力，從心獲得支持與喘息。（衛生局提供）

記者陳華興／桃園報導

心理健康照護過往多聚焦於被照顧者本身，但在漫長照顧旅程中，照顧者往往承受龐大的情緒壓力，缺乏足夠的情緒支持與舒緩管道，因此，桃園市政府衛生局與動保處攜手合作，特於今（一一四）年十二月十三日舉辦「療癒汪汪隊」罕病家庭照顧者支持服務活動，由林口長庚醫院罕病照護服務團隊媒合雷特氏症病友家庭參與，讓罕病家庭在不同於醫院的場域中與心輔犬互動，期望透過動物輔助的溫柔力量，減緩照顧者的情緒負荷，帶來重新喘息的空間。



衛生局十六日表示，本次活動透過跨局處、跨專業團隊合作，串聯心輔犬及社區心理衛生中心心理健康資源，讓高照顧負荷家庭能認識並接觸心理服務，使心理支持真正走進高負荷照顧家庭的日常，促進高照顧負荷家庭的情緒支持與社會連結，成為照顧路途上的後盾，進一步強化面對生活挑戰的韌性。

為提升長期照顧家庭者的心理支持，衛生局已分別在四處日照中心推出以高負荷照顧者為主軸的支持服務，今年涵蓋範圍有失智症患者家屬與高齡長輩家庭，並導入具備情緒安撫與互動功能的「心輔犬」，藉由心輔犬的陪伴與遊戲互動，照顧者得以抒發長期照護累積的心理壓力；同時為被照顧者手足專設趣味活動安排，營造輕鬆溫暖的陪伴氛圍，讓照顧者與同為孩子的被照顧者手足都能獲得喘息與紓壓。

桃園市設有五處社區心理衛生中心，提供心理諮詢、支持團體、資源轉介等服務。衛生局將持續推動相關措施與創新介入模式，打造更友善、更具韌性的照顧環境，讓每一個辛苦的家庭都能被理解、被看見、被支持。