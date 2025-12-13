桃園表揚績優教保機構與人員 張善政感謝用心陪伴幼兒成長

大合照。圖：市府提供

桃園市長張善政今(13)日下午前往市政府B2大禮堂，出席「114年度桃園市績優教保服務機構及優良人員表揚大會」。張善政表示，幼兒園階段對孩子的成長與學習極具影響力，感謝每位教保服務人員的耐心、愛心與關心，陪伴幼兒快樂成長，為孩子未來學習奠定良好基礎。

今日張善政表揚績優教保服務機構8園、優良教保服務人員90名，以及優良廚工、司機及行政人員（含專任護理人員）30名，共計128名受表揚者。張善政感謝教保服務人員長期投入心血，向所有幼教夥伴致以最高敬意與誠摯謝意，期許持續攜手培育優秀下一代，實現「攜手遇愛、創新育才」的教育目標。

廣告 廣告

市長張善政頒發獎狀予桃捷非營利幼兒園。圖：市府提供

教育局表示，本年度受表揚的園所與人員展現多元且具特色的教保成果，包括桃捷非營利幼兒園以幼兒為主體，推動統整課程與探索式學習；大溪區永福國小附設幼兒園結合自然生態與食農教育；觀音國小附設幼兒園鄭臻妹教師將本土語言融入教保活動；中壢工業區聯合幼兒園范庭瑄教師則開設木工區課程，培養幼兒動手實作與創意思考能力。市府將持續推動學前教育公共化、STEAM跨領域學習及教保人員福利政策，全面提升桃園幼兒教育品質。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

憲兵節系列活動開跑 憲光二村重現忠貞榮光

桃園科技教育創意實作競賽落幕 平鎮國中勇奪金銀牌