桃園表揚12好人好事代表 王明鉅：以實際行動傳遞善的力量
桃園市副市長王明鉅今（16）日午間前往桃園區，出席「114年桃園市好人好事代表頒獎典禮」。王明鉅表示，好人好事選拔已推動逾30年，藉由表揚善行典範，鼓勵市民在日常生活中以實際行動傳遞善的力量，讓社會更加祥和。今日獲表揚的12位得獎者長期默默付出，不論扶助弱勢、熱心公益或見義勇為，皆是支撐城市的重要力量，也感謝協會多年來致力推動善念文化。
社會局表示，今日活動由桃園市表揚好人好事運動協會辦理，協會自創設以來持續推動「八德獎」選拔，每年邀集各公私部門推薦優良市民，再由協會進行遴選，是桃園推動善行文化的重要平台。
社會局也提到，今日典禮亦舉辦理事長交接，由第11屆理事長趙子良交棒給第12屆理事長林綋詰。市府將持續與民間協力，深化在地關懷與社會支持網絡，期盼協會未來持續發掘更多善行楷模，共同打造更溫暖、祥和的桃園。
