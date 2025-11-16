桃園表揚2571位志工熱心奉獻 張善政肯定：推動市政的重要力量
桃園市長張善政昨（15）日上午前往平鎮區，出席「『志願閃耀·綻放榮耀』—桃園市114年志願服務獎勵表揚活動」。張善政表示，市府人力有限，許多工作若無志工投入將難以全面落實，正因為有志工們的熱心奉獻，桃園才能成為愈加溫暖、友善的城市。志工是市政推動不可或缺的重要力量，他代表所有市民向志工夥伴表達深深謝意，感謝志工多年來為城市所做的努力與付出。
社會局表示，市府在國際志工日前夕向長年投入服務的志工致上敬意，今(114)年共表揚績優志工16位、績優志工家庭9組及績優志工團隊7組，並頒發金、銀、銅質獎合計2571位志工，展現桃園志願能量穩定成長，其中65歲以上志工約占五成，是城市公益服務的重要支柱。典禮中多位獲獎者故事動人，包括劉惠芳女士，多年來擔任校園志工守護孩子的笑容至今、累積超過8000小時的李素卿志工家庭，以及深耕長者照護與環保公益的桃園長庚養生文化村志工隊，充分展現桃園志工多元而深厚的服務力。
社會局指出，志願服務是城市最具溫度的力量，志工長年投入醫療、教育、社區、環保等領域，讓桃園更溫暖。聯合國將2026年訂為「國際志工永續發展年」，肯定志願服務在永續發展中的重要性。未來市府將持續推動志願服務，整合資源、擴大參與，讓志願精神深植社區、融入生活，成為推動桃園永續與幸福發展的關鍵力量。
