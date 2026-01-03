桃園製造業實力強勁！113年產值破4.4兆大關 成長率9.5%領先五都
經濟部近日公布113年工廠校正營運表現，根據統計處114年12月中旬工廠校正及營運調查統計，桃園市113年工廠營業收入總額逾4兆4589億元，較前112年的4兆735億元，增加3854億元，成長率將近9.5%，大幅領先其他五都，顯示桃園市作為全台製造業基地的核心價值與市場競爭力。
經濟發展局指出，在反映未來生產潛力的「當年固定資產增購金額」方面，桃園市113年投入高達2684億元，相較於112年的2394億元 ，增加了290億元；在就業貢獻方面，113年底全市工廠員工總數達54.8萬人，高居全國首位，為全台家庭提供穩定的就業機會。
經發局說明，桃園產業鏈完整且多元、人才豐沛、交通便利、物流暢旺，為企業投資首選，為持續提升桃園工業競爭力與投資環境，市府設立有「桃園投資服務中心」，推動一站式投資服務，提供企業從「覓地、建廠擴廠、覓才、覓財、營運、轉型研發到開拓新商機」等各階段協助，簡化行政流程，吸引更多國內外資金與技術進駐，持續強化桃園工業競爭力。
