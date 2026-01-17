桃園親子假日好去處！馬幼藝所推《魔法包子鋪》看魔術秀體驗眷村文化

馬祖新村眷村文創園區「馬幼藝所」，推出以眷村記憶為核心的《魔法包子鋪》系列活動。圖：文化局提供

桃園市政府文化局為推動眷村文史保存並深化藝文教育，持續推動「馬幼有藝思」藝術沃土計畫。2026年首期活動邀請曾獲多項國際魔術獎項的魔術師張煜晟率領劇團進駐馬祖新村眷村文創園區「馬幼藝所」，推出以眷村記憶為核心的《魔法包子鋪》系列活動。

活動透過藝術表演重新詮釋眷村生活，讓親子家庭在奇幻氛圍中體驗眷村文化。圖：文化局提供

活動將於2026年1月17日至3月29日舉行，並於1月17日下午1時舉辦開幕茶會及首場演出。本次規畫結合戲劇魔術、親子工作坊及主題展覽，旨在透過藝術表演重新詮釋眷村生活，讓親子家庭在奇幻氛圍中體驗眷村文化。

《魔法包子鋪》戲劇演出時長約60分鐘，故事描述一位返鄉奶奶透過老照片喚起對眷村包子鋪的思念，由眷村孩子們運用魔術、手作與創意重現「家的味道」。演出風格溫暖且具備高互動性，適合家長帶著孩子一同觀賞。

《魔法包子鋪》戲劇演出時長約60分鐘，運用魔術、手作與創意重現「家的味道」，適合家長帶著孩子一同觀賞。圖：文化局提供

除了動態演出，「小小魔術師工作坊」也同步展開。課程結合基礎魔術教學與眷村故事，指導孩子親手製作「包子魔法盒」與「老照片魔術卡」，讓參與者在玩樂中認識歷史。此外，「馬幼藝所」空間規畫為桃園首座兒童藝術實驗空間，現場同步展出《魔幻記憶：眷村中的驚奇瞬間》主題展，設置魔術互動體驗區與變裝區，營造身歷其境的觀展體驗。

桃園市文化局表示，「馬幼有藝思」計畫長期邀請藝術團隊進駐，將馬祖新村打造為親子藝文紮根的場域。更多活動詳情可至「馬幼藝所」臉書粉絲專頁查詢。

