桃園親子派對湧上千家庭 何志偉：孩子0-18國家一起養

總統府副秘書長何志偉昨（23）日到桃園大有梯田公園參加 「桃園HO幸福親子派對」，現場湧入破千位大小朋友。何志偉除與小朋友親切互動外，也向在場家長介紹政府的育兒及青年政策，強調總統賴清德所主張的「小朋友國家養」，是國家對下一代最堅定的承諾。

何志偉表示，賴總統推動的「0–18歲國家一起養」是相當受到民眾歡迎的政策，目的在減輕年輕家庭的負擔，讓爸媽「敢生、敢養、安心育兒」。其中的托育補助目前已大幅提高，不論公共或準公共托育，每月可領 7,000 至 13,000 元，讓更多家庭真正感受到支持。

他也強調，政府的照顧不只到國小，而是「從出生到上大學，國家要陪你一起養」。例如，高中職已全面免學費，讓 43 萬名學生受惠；私立大學生每年可獲 3 萬 5000 元學雜費補貼，經濟弱勢家庭更可額外獲得最高 2 萬元補助。他指出，這些政策都是希望讓孩子不因家庭條件而被限制，讓每一個孩子都站在更公平的起跑點上。

何志偉透過有獎徵答與現場大小朋友互動，提醒小朋友要保護眼睛健康，活動中邀請小朋友現場擁抱陪他們來的家人、表達感謝；也邀請全場民眾一起高唱生日快樂歌，祝福12月、1月及2月大小壽星生日快樂。

