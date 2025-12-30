桃園觀光導覽大使培訓開跑 以多元視角帶路看見不一樣的桃園





桃園市觀光發展基金會即日起開放報名「桃園市觀光導覽大使培訓專班」，以「故事力 × 敘事力」為核心，培育在地觀光導覽人才，號召16歲以上國人及新住民朋友踴躍參與。本次培訓規劃「桃園老城區」、「中壢舊城區」及「新住民專班」三大主軸，預計培訓200位觀光導覽大使，以多元視角帶領遊客深入桃園，用五感體驗城市的文化底蘊與旅遊魅力。

桃園市觀光發展基金會執行長陳靜芳表示，桃園擁有豐富多元的觀光資源，從老城街區、宗教信仰、自然山林景觀，到移民歷史脈絡，各自展現不同風貌，具備發展深度旅遊與體驗型觀光的高度潛力。隨著觀光趨勢朝向精緻化與體驗導向，透過專業導覽大使的解說，結合情境式敘事與生活故事，能讓遊客更貼近桃園的城市記憶，感受在地生活的溫度。

本次導覽大使培訓課程內容紮實，除導覽基礎知識、服務禮儀與說故事技巧外，更安排實地走訪在地商圈、特色店家、文創空間、老屋建築及自然環境，讓學員透過踏查與案例分享，學習如何將地方故事轉化為「可被感受的旅遊體驗」。課程同時強調實務應用，培養學員在不同場域中靈活運用導覽技巧，提升整體導覽品質。

三大專班課程主題橫跨城市與山林，涵蓋「城市的前世今生」、「廟宇信仰與民俗導覽」、「老屋建築欣賞」、「Open說故事技巧」、「老城區巷弄新創意」、「在地美味指引」、「商圈老闆帶路實務分享」，以及「戶外導覽與上下山安全照護」等內容，從文化脈絡到實地操作，全方位培育兼具專業素養與地方情感的導覽人才。

基金會副執行長陳信守指出，本次特別規劃「桃園老城區新住民專班」，預計培訓30位來自越南、印尼、菲律賓等國的新住民朋友，將異國生活文化與在地故事相互融合，透過多元族群視角，開展嶄新的導覽敘事方式，也為吸引東南亞國際旅客來訪桃園深度旅遊奠定基礎。

桃園市觀光發展基金會期盼藉由此次觀光導覽大使培訓計畫，建立完善的在地導覽人才網絡，串聯商圈、文化、自然景觀與觀光資源，持續深化導覽服務品質，為桃園打造兼具深度、溫度與永續發展的城市旅遊新樣貌。

桃園市觀光導覽大使培訓專班報名連結：

桃園市三大主題專班：https://forms.gle/7QtvAutPCQVxX7XM8

新住民專班：https://forms.gle/dnHpdk7Kp5D9GYCv5





