桃園觀光進軍國際！i-dle舒華登上叮叮車、樟宜機場 搶攻星港旅客

香港指標性交通工具雙層電車「叮叮車」推出全車體視覺廣告。圖：觀旅局提供

桃園市觀光旅遊局持續推進國際市場，鎖定香港與新加坡兩大亞太門戶，搭配韓國超人氣女團i-dle演唱會，將桃園觀光廣告佈局於城市核心節點。正值i-dle於香港及新加坡兩地舉辦演出活動，粉絲與旅客人流匯聚，桃園觀光大使葉舒華形象廣告同步現身香港街頭叮叮車及新加坡樟宜機場及新達城購物中心，讓桃園觀光意象隨著人流進入國際旅客視野，持續提升桃園國際能見度。

桃園觀光大使葉舒華形象廣告同步現身香港街頭叮叮車及新加坡樟宜機場及新達城購物中心。圖：觀旅局提供

觀旅局自6月1日至6月28日於香港指標性交通工具雙層電車「叮叮車」推出全車體視覺廣告，行駛於中環、金鐘、銅鑼灣等港島核心商業與觀光區域。適逢i-dle香港演唱會登場，粉絲湧入香港，廣告隨車穿梭街區，於通勤與觀光人流中持續曝光；觀光大使葉舒華也隨著叮叮車現身香港街頭，化身穿梭城市的移動觀光大使，成為港島街頭吸引目光的移動風景，不少粉絲驚喜巧遇，紛紛停下腳步拍照，成為港島街頭吸睛的移動風景。此次廣告選用大溪福仁宮及小烏來天空繩橋景點，結合觀光大使葉舒華形象，將桃園山林景觀與人文場域帶入香港街景，展現鮮明且具辨識度的城市意象。透過叮叮車高頻移動與反覆露出，持續強化品牌記憶點，預估可觸及128萬人次，讓更多旅客看見「舒華的家鄉──桃園」。

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市府針對東南亞，自6月8日至7月5日以「來桃園，舒華的家鄉」為主題，雙軸布局新加坡兩大國際地標－新加坡樟宜機場及新達城購物中心。樟宜機場長年被譽為全球最佳機場之一，不僅是東南亞重要航空樞紐，也是國際旅客往返亞洲的重要門戶。透過於機場重要區域持續曝光，將桃園豐富的山海景觀、人文底蘊及城市風貌帶進全球旅客視野。新加坡知名地標新達城購物中心鄰近新加坡摩天觀景輪及會展中心，周邊匯聚商務、購物與觀光人流，是新加坡重要的城市節點之一，距離演唱會會場也不遠，此次新加坡廣告期間預估可觸及共190萬人次。透過國際機場與城市核心商圈雙點布局，同時接觸在地居民、商務人士及國際旅客，持續提升桃園觀光品牌能見度。

觀旅局長陳靜芳表示，香港及新加坡皆為桃園重要的國際客源市場，也是亞洲重要的交通樞紐與觀光城市。此次特別結合演唱會話題熱潮及舒華在國際市場的高人氣，透過香港叮叮車、新加坡樟宜機場及新達城購物中心等指標性據點同步宣傳，希望讓更多粉絲與旅客在追星的同時，也能認識舒華成長的家鄉桃園，進一步提升桃園在亞洲市場的觀光聲量，吸引更多國際旅客親自走訪桃園。

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