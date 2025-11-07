桃園觀旅局推ITF旅展互動小遊戲 11/7~11/10送限量「舒華小卡」

桃園市觀光旅遊局搭配ITF台北國際旅展推出舞台互動小遊戲，凡於11月7日至10日在台北世貿一館桃園館參加現場互動，就有機會獲得限量「舒華小卡」。圖：關旅局提供

桃園市觀光旅遊局集結桃園23家旅宿於KKday平台推出「住桃園很可以！」旅宿線上旅展，為響應民眾支持及擴大「桃園好棧」優質旅宿品牌宣傳效益，活動持續開放至11月30日止，並加碼推出滿額折抵促銷活動，凡於「住桃園很可以！」線上旅展訂購滿2500元的旅客，立即享有500元的現金折扣，還有機會把機票、GoPro Hero最新款相機、太平洋折疊自行車、Airpods 4等獎品帶回家。此外，今(7)日至10日將搭配ITF台北國際旅展桃園館舉辦互動遊戲，歡迎民眾踴躍參與，有機會獲得限量「舒華小卡」。

桃園市觀旅局推出「訂房抽好禮」、「訂房加碼送」。圖：關旅局提供

觀旅局表示，為回饋旅客支持，並促進桃園觀光效益，此次延長活動特別加碼「滿額現折500」好康優惠，即日起至11月30日前訂購線上旅展任一方案滿2500元，結帳現折500元，名額有限，早訂早享受。旅客可以趁著這波加碼優惠，搭配先前推出之四重好康「訂房抽好禮」、「訂房加碼送」、「入住抽好禮」、「合照送折扣」，把大獎帶回家，並用最實惠的價格享受桃園美好旅宿與體驗行程。關於好康優惠及獎項內容詳情，請至「樂遊桃園」FB、IG查詢。

桃園市觀旅局推出「入住抽好禮」。圖：關旅局提供

觀旅局進一步指出，桃園旅遊資源豐富、景點橫跨山海，此次旅展共集結23家旅宿共推出27種特色方案，內容橫跨室內到戶外皆可選擇，旅客也可以參考兩位部落客的「住桃園很可以」旅遊攻略懶人包，找尋自己最合適的玩法。

桃園市觀旅局推出「合照送折扣」。圖：關旅局提供

旅遊部落客加小菲大讚，「桃園的旅宿組合方案真的超划算！像是渴望會館×小人國、嘉仕特飯店/尊爵大飯店/日月光飯店×Xpark、桃園喜來登×騎馬體驗、168集團旗下多家旅館×手信霧影城，甚至也有馬村隱園民宿推出包棟×小人國或Xpark方案等，都很適合家庭出遊。」旅遊達人肉魯也補充，「不論是三橋渡假飯店結合大溪中庄韭菜農事體驗、蕃薯藤羅浮溫泉泡湯，或是福緣山莊推出拉拉山背包艇與幽靈瀑布溪降活動，都能讓人玩得放鬆又有深度；另外背包客族群也能選擇小巷內客棧的『桃園台灣好行四線聯票3日券』方案，搭配交通整合輕鬆暢遊各大景點」。

「住桃園很可以！」線上旅展即日起延長至11月30日，住房優惠亦同步延長。圖：關旅局提供

觀旅局說明，為加強宣傳「住桃園很可以！」線上旅展，將透過線上與實體雙軌推廣，此次搭配ITF台北國際旅展推出舞台互動小遊戲，凡於11月7日至10日在台北世貿一館桃園館參加現場互動，就有機會獲得限量「舒華小卡」。民眾也可以直接在現場參與訂購，同樣享有滿額現折500、訂房抽好禮、訂房加碼送等多項好康優惠，想搶折扣、拿好禮、抽機票，就趁現在。「住桃園很可以！」線上旅展即日起延長至11月30日，住房優惠亦同步延長，歡迎旅客上KKday平台訂購，把握限量好康，暢遊桃園。

