桃園觀旅局機捷第一航廈站打造「舒華」主題牆 歡迎旅客遊家鄉

桃園市觀光旅遊局再度出擊，位於桃園機場捷運第一航廈站A12的「桃園遊客中心」於1月31日完成改裝驚艷亮相。(圖/觀旅局提供)

《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》

記者黃雅蘭

繼桃園觀光大使I-DLE成員葉舒華拍攝的宣傳影片《來桃園 舒華的家鄉》引發熱烈迴響後，桃園市觀光旅遊局再度出擊，位於桃園機場捷運第一航廈站A12的「桃園遊客中心」於1月31日完成改裝驚艷亮相。此次改裝以舒華為核心視覺，將強大的線上流量轉化為實體魅力，讓旅客在踏入國門的第一刻，就能感受「舒華家鄉-桃園」的熱情與桃園推動國際觀光的決心。

全新改裝的A12桃園遊客中心大膽運用巨幅舒華形象照作為視覺核心，並以代表桃園活力的「桃紅色」襯底，整體設計明亮時尚且極具辨識度。這座專屬的形象打卡牆，不僅優化了空間質感，更讓海內外旅客在抵達桃園的第一站，便能與「女神」零距離接觸。觀旅局強調，希望透過舒華的國際影響力，建立鮮明且溫暖的城市第一印象。

為慶祝改裝升級並鼓勵旅客善用遊客中心服務，市府推出限時活動。民眾只要在A12桃園遊客中心與舒華主題裝置合影，上傳至個人社群平台，並加上「#來桃園舒華的家鄉 或 #taoyuantravel #shuhua」，同時追蹤「樂遊桃園」官方Facebook或Instagram帳號，即可領取「舒華小卡」一張，每人限領一次，數量有限。觀旅局指出，希望透過輕鬆有趣的互動方式，讓粉絲在蒐集偶像紀念品的同時，也能自然接觸桃園多元豐富的旅遊資訊。

A12桃園遊客中心不只是社群熱點，更是實力堅強的觀光前哨站。自2024年8月開櫃以來，已累計服務超過3萬6000人次。數據顯示，其中高達9成為外籍旅客，前三大客群分別為港澳、韓國及日本。中心不僅提供中、英語即時諮詢，更貼心準備多國語系旅遊文宣、播映桃園宣傳影片，更不定期辦理互動活動與贈禮，讓遊客中心化身為全方位體驗桃園魅力的「先鋒站」，讓旅客在取得資訊的瞬間，也同步開啟了對桃園的深度探索。

觀旅局長陳靜芳表示，桃園作為台灣與世界接軌的門戶，致力於提供具溫度且國際化的觀光服務。這次改裝不僅是致敬家鄉偶像，更是桃園貼近年輕世代、深化國際行銷的具體展現。誠摯邀請遊客以桃園機場捷運A12遊客中心為起點，跟著舒華的腳步深入探索桃園的山海風景與文化底蘊，讓這裡不只是旅遊諮詢站，而是桃園旅程的第一個記憶點。