桃園觀音區超商神力爆棚 網封「靈氣最強之地」引熱議

超商店名展現了觀音區在地幽默與文化底蘊，郭蔡美英更看重如何將這份「保佑」轉化為生活品質。（翻攝畫面）

桃園觀音區近日在社群平台上意外爆紅，被網友封為「靈氣最強之地」！引發熱議的關鍵並非名勝古蹟，而是路邊隨處可見的超商店名。許多民眾發現，觀音區的萊爾富店名充滿「神力」且禪意十足，照片引發數千次轉發。前桃園市議員郭蔡美英對此感性發文，除了細數這些神級店名的由來，更揭開觀音地名背後守護鄉親百年的暖心歷史。

走進桃園觀音區，不少外地遊客會被路邊的超商招牌震撼。郭蔡美英整理一系列讓人肅然起敬的店名：從基礎版的「觀音菩薩店」、「觀音自在店」、「觀音大士店」，到進階版的「觀音千手店」與「觀音千眼店」，甚至是充滿佛學智慧的「觀音般若店」。最近更有網友拍下直白的「觀音有保佑店」，直呼觀音區的便利商店真是厲害。

廣告 廣告

這些創意店名在網路上引發熱議，有網友幽默留言：「在觀音區買個東西，結帳時都覺得最近做的壞事被原諒了一點」、「進去買個便當，浮躁的心情都先平靜三分」。甚至有人開玩笑說，在「千手店」結帳，店員是不是動作特別快？

觀音區超商創意店名在網路上引發熱議。 （翻攝畫面）

面對網路熱潮，郭蔡美英解釋，這些店名並非刻意惡搞，而是觀音區最真實的「生活靈魂」。她分享，觀音的地名由來可追溯至清咸豐年間，當時先民在田裡意外發現一尊貌似觀音的石像，在當年乾旱與疫病肆虐的年代，傳聞石觀音顯靈湧出甘泉救助無數民眾，這份感激之情讓「觀音」之名流傳至今。

郭蔡美英回憶，當年象徵在地精神的觀音像因故被拆除時，她心中只有一個念頭，就是必須「立回來」。她感性表示，那不只是一尊雕像，而是承載了觀音人代代相傳的信仰與感情，「沒有觀音像，觀音區就不完整。」

「現在的觀音，是桃園沿海發展潛力最強的地方。」郭蔡美英指出，超商的神級店名展現了在地幽默與文化底蘊，但身為服務鄉親的一員，她更看重如何將這份「保佑」轉化為生活品質。

她強調，未來會持續緊盯觀音區的建設、產業、醫療與教育，要讓鄉親不只出門有神明保佑，生活更要享有高水準的公共資源。郭蔡美英最後也熱情邀約全台民眾，有空記得來觀音區這些「神級超商」打卡補貨，順便感受這座城市獨有的安定能量，「讓觀音媽一次滿足大家的身心靈！」

更多鏡週刊報導

館長性騷女員工1／性器掛嘴邊、辦公室當後宮 「黃帝館長」遭控性騷案成立

館長性騷女員工2／爆打女助理動手理由超瞎 公務員遭判刑反升官

盼桃園像「迪士尼」充滿孩童歡笑 何志偉：將規劃閒置空間