桃園觀音最神祕美食！田園豪宅裡的窯烤歐包，低調到差點走錯門

桃園觀音｜全村的希望 麵包工廠

位於觀音田園豪宅內竟然有一家隱藏版的麵包工廠！？雖然知道這家很久，但因為不在生活圈範圍內，拖到現在才來，是說這家雖然很低調，但其實蠻有名的喔。

歐式麵包都是每日窯烤手作，無添加化學香料，走健康路線，也提供餐點、飲料等，可內用也可外帶，喜歡這種天然風味的歐式麵包的話，這家麵包平價好吃，給推。

看到民宅外觀不敢進去嗎？放心放心 門口有招牌喔。

外觀就是私人別墅，裡面才是麵包工場。

聽說老闆原本在中國經商，後來為了照顧媽媽才回觀音開麵包工廠。

工廠內風格也是挺隨性的，擺放著桌椅、烘焙廚房還有古董收藏。

這種紅眠床我小時候睡過欸！現在都是古董了….。

一進來想說是什麼香氣，結果是老闆娘在烤香魚啦。

內用座位區也是挺寬敞舒適的。

後院的空間更大

MENU

除了窯烤麵包以外，還有河粉、披薩、簡餐等…

飲料的選擇也不少

現場窯烤麵包香氣十足

麵包部分，每日現場供應都不同，總之基本歐包口味如綜合堅果麵包、酒漬桂圓、果乾堅果、培根起司歐包、蔓越莓、生吐司…等應該都會有，價格在45元～220元之間。

常吃歐式麵包都知道，窯烤的歐式麵包都不便宜，但這家真的算平價的喔。

用料很實在，每一顆都頗大。

法式長棍也會幫忙切好

還提供現場試吃，吃喜歡再買。

還有烘烤方式教學

每一種口味都好愛好想買

大人味酒漬桂圓歐包很受歡迎

我買的是貝果，很有嚼勁很好吃欸。

竟然有賣大甲奶油酥餅？

這家麵包真的好吃，專程來這裡買都值得。

全村的希望 麵包工廠

地址：桃園市觀音區福新路646號

電話：0932 211122

時間：12:00–18:00｜每週二、三 公休

官網：Facebook

文章來源：Mika出走美食日誌