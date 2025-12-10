桃園觀音水泥桶槽換新出意外 飛灰布滿天 工人驚險逃

地方中心／桃園報導

桃園市觀音區一家水泥預拌廠，週二上午，因為廠內施作水泥桶槽的更換工程，桶槽的支撐腳座，疑似太早拆除，導致槽桶倒塌，裡面裝滿"飛灰"，導致現場塵土飛楊，所幸沒有造成人員傷亡。市府勞檢處10日下午，派員到現場實施安全輔導檢查。

工廠裡，鐵條鷹架突然從天而降，揚起劇烈的粉塵，濃濃的煙霧瀰漫現場，幾乎擋住整個視線，怵目驚心。一旁穿著橘紅色背心的工作人員，趕緊逃出。只見整個水泥桶槽，從鐵架上，重摔在底，嚴重損壞。劇烈聲響，讓附近民眾一開始還以為是發生爆炸。事發就在週二上午八點多，位在桃園市觀音區的水泥預拌廠，突然發生水泥桶槽崩塌意外。由於桶槽裡，存放"飛灰"，因此現場塵土飛揚。好幾名工人倉皇地逃了出來。原本要進廠載貨的水泥車，也被拒於門外，目擊工人，全都被眼前這一幕嚇壞。廠商表示，當時是在進行桶槽換新工程，不過疑似是支撐腳座太早拆除，導致槽桶倒塌。

廣告 廣告

桃園觀音水泥桶槽換新出意外 「飛灰」布滿天 工人驚險逃

桃園市觀音區某水泥廠傳工安意外。（圖／民視新聞）

附近居民表示，他們的儲槽啦，他們有兩個儲槽倒下來，沒有砰啦，它那個儲槽的腳架爛掉整個倒掉，不是爆炸啦是爛掉，他們有問裡面的人，說那個兩個槽子因為支架銹掉，太久了銹掉。

桃園觀音水泥桶槽換新出意外 「飛灰」布滿天 工人驚險逃

桃園市觀音區某水泥廠傳工安意外。（圖／民視新聞）

整起意外，所幸沒有造成人員傷亡，桃園市府勞檢處也已經介入實施安全輔導檢查，要確保不會再發生工安意外。

原文出處：桃園觀音水泥桶槽換新出意外 「飛灰」布滿天 工人驚險逃

更多民視新聞報導

最新／台鐵員工墜軌！遭列車撞擊 送醫後宣告不治

奪命化學槽底藏「撒旦之母」 恐攻份子愛用原因曝

還在悼念宏福苑大火... 荃灣北京樓又燒！上百住戶急疏散

