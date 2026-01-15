桃園觀音海岸大潭藻礁監測差異。台灣中油：長期數據顯示生態穩定

大潭藻礁G1區最新監測出爐 台灣中油表示，柴山多杯孔珊瑚生態持續存續。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】 針對環保團體今(15)日於立法院召開記者會，質疑位於桃園市西北海岸的觀音沿海地區的大潭藻礁 G1 區柴山多杯孔珊瑚數量驟減，係受三接工程影響，台灣中油公司澄清，大潭海域長期即有漂沙現象，特別是114年第3季不僅有自然積沙，還有天文大潮(年度最高潮位)，增加觀測難度，致使部分珊瑚群株都在水面下而無法被紀錄，隨著積沙情形緩解，加上退潮後水深條件改善，114年第4季觀測數據顯示G1 區柴山多杯孔珊瑚活群株數回升至48群株，與近3年同期調查的群株數(介於42至48群株之間)相當，證實生態依舊存續，絕非「完全消失」。

台灣中油表示，有關環保團體拍攝大潭藻礁區柴山多杯孔珊瑚照片，表示該等珊瑚面臨大浩劫等情事，經海洋大學專業團隊比對結果，多為誤判、拍錯點位或角度落差所致，並非如環保團體所述柴山多杯孔珊瑚已死亡或屍骨難覓。根據空拍照片顯示，在三接工程興建前(106年)，該區域便曾出現大規模積沙現象，顯見漂沙、積沙都是自然海岸常態，加上114年第3季適逢年度天文大潮，受潮汐影響，退潮水深較往年平均少了約10公分，部分珊瑚群株因仍處於水面下而增加觀測難度，致使大部分群株未被紀錄。

台灣中油指出，隨著積沙現象緩解，114年第4季即在G1區觀測到柴山多杯孔珊瑚活群株數回升至48群株，證實珊瑚確實仍存活，僅因自然環境變動暫時無法於前一季觀測。至於環團引述114年10月20日觀塘工業區(港)生態保育執行委員會第29次會議中海洋委員會海洋保育署出席委員之發言，提及114年第4季僅發現17株活群株數，台灣中油澄清，該數據為10月份的調查結果，未包含11月及12月的調查數據，並已向海洋保育署說明。

台灣中油強調，生態保育應回歸長期監測數據，不宜以短期的監測值斷定生態是否存續。根據長期監測數據顯示，111年第4季、112年第4季、113年第4季G1區活群株數分別為48、42、47群株，與114年第4季48群株無顯著差異。 為進一步掌握大潭海岸漂沙動態，台灣中油正委託專業團隊進行專案研究，透過建構數值模擬，分析海氣象背景及漂沙成分，以科學數據掌握水動力機制，並將依據研究結果研擬生態保育對策。同時，將持續透過邀請民間團體參與實地調查共同維護大潭藻礁生態，在確保穩定供氣的同時，持續守護大潭海岸生態，致力達成環境永續與經濟發展雙贏。(圖/台灣中油提供)