桃園觀音高中游柏軒脫穎而出 勇奪全國工業類學生技藝競賽優勝

觀音高中化工科學生游柏軒(右)，在指導老師陳晼忻(左)的指導下，奪得114學年度全國工業類技藝競賽化驗職種全國優勝。圖：教育局提供

114學年度全國高級中等學校工業類學生技藝競賽成績於近日揭曉，桃園市立觀音高中在全國眾多好手激烈競爭中脫穎而出，展現豐碩的教學成果。學生游柏軒不負眾望，一舉奪下化驗職種全國優勝。延續學校化工科競賽優良傳統，連續三年奪得「全國優勝」佳績。這份成績除了是學生努力的最好證明，更在全國舞台上擦亮了觀音高中的招牌。

觀音高中化工科學生游柏軒獲教育部督學頒發優勝獎牌。圖：教育局提供

教育局表示，全國技藝競賽是技職體系年度最高榮耀的競技場，連年競賽更是高手雲集。化驗職種參賽學生，均是全國各校學術科前端菁英，不僅在校成績多是全國模擬考前十名的優秀學生，在實驗操作上更是實務經驗相當充足的實作高手。此次獲得「化驗」職種全國優勝的游柏軒，在指導老師陳晼忻的密集培訓下，展現出超強的韌性與決心。在全國眾多高手競技的賽場上，為觀音高中再奪下一面全國優勝。

游柏軒激動地表示，技藝競賽不是終點，而是起點，這是在這段訓練日子中最大的感想。從一個懵懵懂懂的新人，到能與各方強者一同切磋交流，在過程中收穫了許多。學會試著去理解每一個實驗步驟為什麼要這樣做？它的原理是什麼？又隱藏了哪些小秘密？這些思考讓他的視野更加開闊，也對實驗有了更深一層的熱愛，這段經驗絕對是人生中最寶貴的歷練之一。他接著談到，對於能成為選手感到無比快樂，在這段旅程中，獲得了許多無價的寶藏「知識、友情與成長」。未來將繼續朝著夢想前進，相信未來不是夢。

觀音高中校長鄭齡憶高度肯定這份師生共創的佳績，並感性地指出，獎牌的光芒固然耀眼，但她更珍視孩子們在過去一年裡奮鬥的過程，看見孩子背後的「不放棄」。鄭齡憶進一步強調，「觀音高中一直相信，每個學生都有無限可能。這次學校在全國技藝競賽奪得傲人的成績，不管是商業類還是工業類，選手參賽均全數獲獎，勇奪1金手4優勝的佳績。除創下校史紀錄外，同時體現桃園市技職教育『桃鑄長才、技創未來』的最佳寫照。未來學校將持續秉持『專業、創新、卓越』的精神，提供最大的舞台，讓每一位觀音學子都能發光發熱。」

觀音高中師生凱旋歸來，全校師生與有榮焉。這份榮耀證明了學校在落實適性揚才、強化實作能力的教育方針上，已具備全國級的競爭力，未來將持續培育更多優秀的技職人才，成為社會的中堅力量。

