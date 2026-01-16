桃園觀音高中跨領域教學結合永續 教案榮獲2大獎肯定

觀音高中校長鄭齡憶與教師團隊。圖：教育局提供

桃園市立觀音高中教師團隊長期以土地為課室、以真實世界為教材，透過跨領域教學回應教育與社會的多元挑戰。今年教師團隊以「從土地學習永續，以行動實現共榮」為教育行動核心，結合在地農業、環境議題與社會關懷，帶領學生透過實地踏查、資料分析與科技應用，理解土地變遷、環境議題與永續發展之間的關係，讓永續不再只是抽象概念，而是與生活緊密相連的行動選擇。此教育行動榮獲「未來教育臺灣100」肯定，展現深具影響力的教育實踐成果。

觀音高中教師團隊設計之課程教案-《觀音現遷徒，同理創共榮》，聚焦移工議題與多元文化共融，榮獲「2025天下雜誌永續教案」肯定。圖：教育局提供

教育局也提到，教師團隊所設計之課程教案《觀音現遷徒，同理創共榮》，聚焦移工議題與多元文化共融，引導學生關注全球與在地移工的遷徙經驗，透過跨國制度比較、文化走讀、移工訪談、書信交流與社區行動設計，協助學生辨識刻板印象、練習換位思考，並將同理心轉化為具體可行的共榮行動；此次榮獲「2025 天下雜誌永續教案」肯定，彰顯課程在永續發展教育（SDGs）與公民素養培育上的深度與創新。

教師團隊表示，課程設計的核心不僅在於知識學習，更希望學生能在真實情境中理解土地、理解他人，並意識到自身在社會中的角色與責任。許多學生在學習歷程中重新看見家鄉的價值，也學會以更開放與尊重的態度面對文化差異。

此次同時獲得「未來教育臺灣100」與「2025天下雜誌永續教案」的肯定，不僅展現觀音高中教師專業與教學創新，也凸顯學校長期推動在地關懷、永續教育與社會共榮的實踐成果。

觀音高中校長鄭齡憶表示，未來將持續深化跨領域教學與社區連結，讓學校成為培養師生關心土地、理解世界、實踐共榮的重要學習場域。

