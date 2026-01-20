桃園觀音893戶昨晚停電！電桿爆炸緊鄰國小 台電漏夜搶修

去年台電啟動大規模配電線路維護與設備汰換工作統計114年觀音地區改善327桿次。（圖／台電公司）

19日晚間約10時，桃園市觀音區文化路192電桿上高壓橫擔老舊，突發爆炸，造成周邊約893戶停電，台電桃園區處獲報立即派員到場修繕，於20日凌晨4時許完工並全數復電。（圖／許更生）

19日晚間約10時，桃園市觀音區文化路192電桿上高壓橫擔老舊，突發爆炸，造成周邊約893戶停電，台電桃園區處獲報立即派員到場修繕，於20日凌晨4時許完工並全數復電。地方憂心，該損壞電桿緊鄰學校，若發生在學生上課期間，恐對學生造成影響；也盼大規模電線更新工程能加速完工。台電回應，將持續加強線路維護巡檢；去年啟動大規模配電線路維護與設備汰換工作統計114年觀音地區改善327桿次。

觀音區文化路一帶19日晚間因石橋分線192電桿上裝置的橫擔年久失修損壞，造成中山路、中山路一段、坑尾二路、文化路等一帶893戶停電，經搶修，於20日凌晨4時許全數復電。當時轟隆巨響，火花不斷冒出，而電桿下還停著1輛拋錨的自小客車，無黨籍市議員許更生見狀，上前協助推車，避免火花造成車燃燒、阻礙復電工作。

許更生表示，電桿位置於觀音國小旁，爆炸後現場不斷有火花竄出，警消獲報到場進行管制，當時仍有1輛自小客車拋錨在損壞的電杆下，上方不斷冒出火花，當時與服務處同仁一起協助排除，台電人員也立即進行搶修。去年10月台電啟動大規模沿海地區的電線修繕工程，也希望台電能優先盤點老舊、高危險處，先行修繕，避免再次發生意外。

台電回應，為強化觀音地區配電線路，進行全面性盤點，啟動預防性更新橫擔、支持礙子及高低壓導線等改善工程，統計114年觀音地區改善327桿次。

另外加強線路維護部分，於冬季來臨前即啟動礙子清洗作業，114年觀音地區清洗礙子9618桿次；在春季植物成長及動物繁殖盛季，則會重點加強樹木修剪作業，114年加強觀音地區樹修計90367平方公尺，以防止樹木成長碰觸線路造成停電。

台電說明，桃園區處持續推動配電設備改善、架空線路全面被覆化、饋線全面自動化，並加強線路設備預防性巡檢工作，提升桃園市供電品質，戮力減少事故停電。

