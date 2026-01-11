桃園角板山梅花綻放5成 花況資訊每週更新

（中央社記者吳睿騏桃園11日電）桃園市角板山行館園區內近300棵梅花樹陸續綻放，桃園市風景區管理處今天表示，目前花況約5成，預估1月中旬進入盛開期，市府將每週更新資訊，民眾可隨時查詢掌握花況。

桃園市政府風景區管理處發布新聞稿表示，「2026角板山行館園區梅花季活動」將於1月17日、18日、24日及25日舉辦，園區梅花自1月初起逐漸結苞開花，預估1月中旬進入盛開期，目前花況約達5成，邀請民眾漫步賞梅。

觀光旅遊局長陳靜芳指出，角板山行館梅花季是桃園北橫冬季重要旅遊亮點，梅花季活動17日上午10時正式開幕，4天的活動期間規劃多項特色體驗，包括結合日式、英式、歐洲花果茶及復興區在地茶文化的「梅樹下國際茶席」；匯集北橫沿線及復興區特色農產與手作美食的「梅花市集」22攤，還有書法家現場揮毫贈送春聯。

陳靜芳說，今年賞梅行程結合多項互動優惠活動，民眾完成指定任務有機會抽中手機。市府同時攜手角板山、羅浮及小烏來地區34家商店與景點，推出「角板山梅花季限定優惠」，17日至25日只要到角板山行館園區賞梅，於會場服務台下載優惠店家電子DM，到指定店家或羅浮溫泉就享專屬優惠，前往小烏來風景特定區還有優待票價。

另外，於17日角板山梅花季開幕日，活動現場推出限時贈獎，參與者追蹤「樂遊桃園」IG（Instagram）官方帳號，並與園區梅花合影上傳，同時標註2名好友及「#2026角板山行館梅花季」，於下午2時至4時可至角板山行館前兌換限量200份的「舒華限量桌曆」，每人限換1份。

風景區管理處長廖育儀表示，花季期間復興區公所提供仁愛及上台地2處收費公有停車場，以及介壽國中免費停車場供自駕遊客使用，但仍建議民眾利用大眾運輸工具。市府將每週更新梅花花況資訊，民眾可至「桃園市政府風景區管理處」臉書粉絲專頁查詢，或透過「遊桃園」YouTube頻道收看「角板山梅園即時影像」。（編輯：管中維）1150111