桃園角板山2萬坪梅園綻放 這3個神級拍照點必收藏！

記者/葉佳欣報導

桃園市副市長王明鉅17日上午前往復興區，出席「2026角板山行館園區梅花季活動開幕式」。王副市長表示，復興區擁有豐富多元的四季觀光資源，冬季賞梅、春季賞櫻、夏季避暑、秋季則可前往小烏來泡湯，四季各具風貌，市府將持續把角板山行館打造為北臺灣冬季賞花的重要指標景點，吸引更多遊客到復興感受原鄉魅力。

王副市長表示，角板山行館園區近期完成大規模整修，不僅全面提升園區整體景觀與硬體設施品質，更榮獲「2025年國家卓越建設獎金質獎」肯定。此次整修兼顧歷史脈絡、景觀美學與遊憩品質的高標準改造，成功形塑兼具文化深度與觀光吸引力的園區環境。王副市長也指出，除目前正值盛開期的梅花美景外，角板山園區內亦規劃設置以泰雅族賽考利克（Saquliq）語系為主題的紀念館，未來開幕後，將進一步深化角板山地區的原住民族文化特色，並提升復興區整體觀光軟實力。

2026角板山行館園區梅花季 圖/桃園市政府提供

王副市長也特別提及，市府補助復興區公所將原有介壽國中操場整建為停車場，可望有效紓解假日及花季期間的停車壓力；同時，市府亦正與區公所密切合作，規劃於介壽國中與農會間土地興建結合醫療與社會福利機能的綜合園區。未來園區除可滿足在地公共服務需求外，亦將整合郵局與農會物流功能，協助在地優質農產與特色美食更有效率地行銷全臺，甚至拓展國際市場，進一步帶動地方產業發展。

桃園市政府風景區管理處表示，2026角板山行館園區梅花季自1月17日至25日登場，期間規劃多項賞梅亮點活動，包括「梅樹下國際茶席」、結合在地農產與手作美食的「梅花市集」，並串聯角板山、羅浮及小烏來地區共34家商家與景點推出期間限定優惠。此外，園區中的「回字館」則全新開幕，委由蕃薯藤自然咖啡，提供遊客在地美食與咖啡服務。活動期間，市民可透過「遊桃園APP」、「遊桃園」YouTube頻道及市府風景區管理處臉書粉絲專頁，即時掌握花況及活動資訊，並參與互動任務兌換限量「角板山梅子康普茶」及抽獎活動，讓賞梅行程兼具文化體驗、消費優惠與旅遊樂趣。

風管處補充，前來復興賞梅的市民可多加利用桃園客運502臺灣好行小烏來線、506東眼山線，或多條大溪往返路線前往角板山行館園區。誠摯邀請市民把握梅花花期，走訪桃園北橫，在山林環繞間欣賞冬季限定的白色浪漫，感受復興區純淨宜人的自然風光。

今日包括市議員陳瑛、簡志偉、市府觀光旅遊局長陳靜芳、風景區管理處處長廖育儀、原民局長巴奈．母路Panay Mulu、農業局專門委員胡淑芬、復興區長蘇佐璽、復興區民代表會主席張倉豪、復興區農會理事長曾鴻姿等均一同出席。