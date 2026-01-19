桃園計程車春節加價50元至100元 2/13起為期10天

（中央社記者吳睿騏桃園19日電）桃園市政府今天表示，農曆春節期間計程車除按原訂收費方式外，每趟次加收新台幣50元；至於桃園國際機場的排班計程車，每趟次加收100元。加價從2月13日0時起為期10天。

桃園市政府交通局下午發布新聞稿表示，桃園市計程車現行運價為1250公尺90元，續程為每200公尺加收5元，車速每小時5公里以下累計80秒加收5元；至於桃機排班計程車得加收15%停留服務費，起程收費105元、續程收費每200公尺5元加15%、延滯計時收費每80秒加收5元。

廣告 廣告

交通局說，今年春節連續假期計程車加收運價期間，從2月13日0時至22日止共計10天。實施期間桃園市計程車比照往年按每趟次加收50元；桃機排班計程車每趟次加收100元。

交通局表示，計程車駕駛人依計費錶功能選取計入春節加成，依計費表顯示金額向乘客收費。若乘車時間跨至加成運價時段，統一以「上車時間」為準。

交通局說，民眾若遇駕駛任意喊價、超收車資或拒載等情形，可記下車牌及發生時間、地點或乘車收據等相關資料，向桃園市政府交通局（1999桃園市民諮詢服務專線）或警察機關（03-3325368）檢舉，經查證屬實者，將依違反公路法或道路交通管理處罰條例相關規定舉發。（編輯：黃名璽）1150119